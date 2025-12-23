Transportes estudia dar carpetazo definitivo a la A-57

"Eu confío en que o Ministerio sexa absolutamente sensible con estas peticións", dijo el portavoz estatal sobre el rechazo a la construcción de los dos tramos pendientes de la autovía, a la que primero se opusieron los vecinos y después el Concello. El Pleno del pasado mes de noviembre puso de acuerdo a BNG, PP y PSOE para instar al Gobierno a que renuncie al proyecto, pensado para dotar a la capital provincial de una circunvalación.

Blanco aseguró que los dos tramos pendientes de la A-57, entre A Ermida y Pilarteiros y entre Pilarteiros y Curro, fueron diseñados "polo anterior Goberno, por Ana Pastor e por Rajoy". Fue lo mismo que hace semanas denunciaba el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que también respaldó que esta obra se meta en el cajón.

Una obra que está en la Audiencia Nacional

El portavoz estatal espera que el departamento que dirige el ministro Óscar Puente dé "unha pronta resposta a esta petición", que no solo ha generado protestas vecinales. También un proceso judicial que sigue abierto en la Audiencia Nacional.

Un vecino de Xeve muestra una de las zonas afectadas por el segundo tramo de la A-57. DAVID FREIRE

La demanda fue presentada por el colectivo ecologista Adega. En ella se exige la paralización cautelar del proyecto entre A Ermida y Pilarteiros, que es el único de los tres de la autovía que discurre íntegramente en el concello de Pontevedra. Los afectados ven este proyecto innecesario porque "non vai dar servizo a ninguén" si se liberan los peajes de la AP-9, otra de las peticiones que el pasado noviembre expresaron los tres grupos de la Corporación en el Pleno municipal.

Lores pide una conexión con la autopista

BNG, PP y PSOE también están de acuerdo en que se desdoble la carretera de Ponte Caldelas (PO-532) para conectar el tramo en servicio de la A-57 con el polígono industrial de O Campiño, que nacionalistas y socialistas sostienen que tiene que ejecutar la Xunta porque es un vial de titularidad autonómico, y en que se destine el dinero que supondría completar esta autovía a los 28 kilómetros que faltan por hacer entre Vilaboa y O Confurco para mejorar las conexiones de Pontevedra con Ourense, Madrid y Portugal.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, expresó la necesidad de mejorar el mapa viario pontevedrés una vez se renuncie formalmente a la circunvalación. En presencia del delegado del Gobierno, el regidor del BNG reivindicó una conexión de la variante ya construida entre Vilaboa y A Ermida con la autopista. "Sen esta conexión, a 'semicircunvalación' queda fanada totalmente e non ten un uso práctico", dijo.

El líder nacionalista recordó que el objetivo final debe ser evitar el paso de tráfico pesado por las arterias más próximas al centro y dar alternativas a estos que van a los polígonos de O Campiño y A Reigosa. "Non é unha millonada", afirmó.

