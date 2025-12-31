Gestagua, nueva concesionaria de la gestión del servicio del agua en Barro

La decisión permitirá mejorar la gestión de un servicio esencial en todo el término municipal y ampliar la cobertura a nuevos ámbitos.

El contrato incluye el abastecimiento de agua en todo el Concello e incorpora, por primera vez, el suministro al núcleo de San Antoniño.

Además, abarca el servicio de saneamiento y depuración del polígono industrial de Outeda–Curro.

El presupuesto estimado de la adjudicación asciende a 1.301.157 euros, y tendrá una duración máxima de cinco años, correspondientes a cuatro años de contrato más un año de prórroga, conforme a lo establecido en los pliegos de la licitación.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, calificó la aprobación del contrato como "un paso fundamental para garantir un servizo de auga axeitado á realidade actual do concello", destacando que permitirá una gestión más eficiente y un mejor mantenimiento de las redes municipales.

Según explicó, el objetivo del gobierno local es contar con un servicio moderno, capaz de responder a las necesidades del vecindario y a las exigencias técnicas actuales.

El regidor subrayó también la importancia de la inclusión del núcleo de Santo Antoniño en el nuevo contrato, al considerar que supone "un avance moi importante" para mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a las demandas del vecindario de esta zona. Asimismo, indicó que la adjudicación es el resultado de un trabajo técnico y administrativo desarrollado a lo largo del tiempo, orientado a avanzar hacia una gestión integral del agua acorde con la normativa vigente y con las directrices europeas.

Desde el Gobierno local destacan que con esta aprobación plenaria, "el Concello de Barro reafirma su compromiso con una gestión responsable y sostenible del agua, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y asegurar un mantenimiento más eficaz de las infraestructuras municipales".

