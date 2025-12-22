Barro derribará dos inmuebles para despejar el solar del futuro centro de salud

El Concello de Barro acordó la adjudicación de la demolición de los edificios existentes en la parcela donde se construirá el nuevo centro de salud, un paso necesario para que puedan iniciarse las obras de esta infraestructura sanitaria. La actuación cuenta con un presupuesto de 93.472 euros. Este trámite supone el último paso previo al inicio de la construcción del nuevo centro de salud.

También se adjudicó la reforma de la cubierta de la Casa del Concello, que tiene filtraciones de agua a pesar de tratarse de una obra relativamente reciente. En los últimos años se realizaron pequeñas intervenciones para intentar resolver el problema, pero la situación hace necesaria una actuación integral y definitiva. En la actualidad, a consecuencia de estas filtraciones, la tercera planta se encuentra inhabilitada. El proyecto cuenta con un presupuesto de 59.900 euros. Estas dos actuaciones está previsto que se inicien y finalicen en el primero trimestre de 2026.

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2025/12/20/barro-derribara-inmuebles-despejar-solar-124982276.html