Más de 1,9 millones llegan a toda España en camiones de una firma pontevedresa

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad también ha tenido protagonismo en Pontevedra. La administración número 1 de la ciudad repartió 45 series del 60.649, número correspondiente al quinto premio, a razón de 6.000 euros por premio. En total fueron 2,7 millones de euros de recompensa.

Moncho Logística de Refrigeración, empresa pontevedresa ubicada ahora en el polígono de Barro, fue el objetivo de todos los focos, ya que buena parte del total se vendió a este negocio pontevedrés. Fueron nada más y nada menos que 1.920.000 de euros repartidos por toda la empresa. Se trata de un negocio de transporte de mercancía por carretera con tráileres.

Como acostumbra, la dirección repartió el número que «lleva jugando un montón de años» entre los empleados y, sobre todo, con clientes y proveedores desperdigados por toda España.

A pesar de ser una tradición de cada año, «es la primera vez que nos toca algo», asegura Manuel Ardid, uno de los trabajadores de Moncho Logística de Refrigeración, antes Frutas Moncho.

Además, la noticia llegó tras una llamada telefónica de uno de los clientes que había recibido un décimo por parte de la empresa. «Aquí nadie se había dado cuenta hasta ese momento», confiesa Araceli Vara, otra de las trabajadoras, que garantiza que «es una alegría empezar la semana con este regalo».

Pese a no ser un premio de cifras desorbitantes, al estar muy repartido entre diferentes individuos relacionados con la empresa, «es una ayudita, que viene muy bien nada más empezar la semana», declara Vara. Esta trabajadora sostiene que «es la primera vez que me toca» y adelanta que utilizará el premio de 6.000 euros para «cubrir algunos agujeros».

El porcentaje de dinero más significativo se ha ido lejos de la fábrica, bien por ser recibido por clientes y proveedores o, por contra, que gran parte de la plantilla pontevedresa se encontraba en la carretera en el momento de la gran noticia.

«Suele ser muy complicado conseguir juntarnos todos para cualquier cosa, ni siquiera para la cena de Navidad», argumenta Manuel Ardid ante la curiosa imagen en la que tan solo dos trabajadores se encontraban ayer en la nave de Moncho Logística de Refrigeración.

Las encargadas de vender esta ilusión, después de tantos años «sin recibir ningún gran premio en Pontevedra», fueron las hermanas Portela, Celia y Francisca, al frente de la administración número uno de la ciudad, en la calle Michelena. «Llevo trabajando aquí más de veinte años y nunca había tenido la suerte de poder repartir tanto dinero junto», confiesa Francisca Portela, la heredera del establecimiento, que lleva funcionando «más de cincuenta años» en Pontevedra.

Su hermana Celia recuerda que el pasado mes de octubre repartieron el primer premio del sorteo realizado durante el Día de la Hispanidad, pero «de la Lotería de Navidad hacía un montón de años que no dábamos nada».

A pesar de no haber comprado ningún décimo del número agraciado, comentan que lo que les hace más felices, sin duda, «es compartir la felicidad con gente de aquí», ya que afirman que las 45 series del 60.649 se vendieron íntegramente en ventanilla.

Sanxenxo se lleva un pico

Además del premio distribuido en la ciudad, una serie entera se vendió en la administración de lotería número 1 de Sanxenxo. Desde el despacho aseguran que, previsiblemente, fueron décimos comprados por turistas porque, según estiman, se habrían repartido todos durante los meses de verano.

El establecimiento ubicado en la rúa Madrid repartió 60.000 euros, aunque su propietario, Cholo Moldes, admite que «no tengo ni idea de a quién le ha tocado».