Un joven de 20 años vecino de Portas tuvo que ser rescatado este lunes por la tarde de su vehículo al intentar cruzar un camino anegado, en Briallos. Según informa el 112, la persona fue rescatada por agentes de la Guardia Civil y que se encuentra en buen estado. El suceso tuvo lugar alrededor de las ocho y media de la tarde en pleno embate de la borrasca Joseph.

Según explica la Benemérita, el joven alertó a los servicios de emergencias al no poder abandonar su vehículo, que fue arrastrado por la corriente. Así, agentes de la Usecic de la Guardia Civil junto con Protección Civil de Portas consiguieron anclar el coche y tirar de el con unas cadenas para poner a salvo al joven, que se encuentra en perfecto estado.

Cortada una carretera en Barro por riesgo

El Concello de Barro ha comunicado el corte temporal de la circulación en la EP-0508 desde poco después de las 20.00 horas en el kilómetro 2,8, en A Portela, por los efectos de la caída de un árbol que interrumpió la circulación y dejó desprendido un cable de alta tensión sobre los carriles.

La Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y el edil de Servicios, José Sanmartín se desplazaron a la zona a custodiar el tramo. Se impidió el paso porque tanto los turismos como los vehículos pesados podrían pisar este cable, del que se desconocía si tenía tensión, y las consecuencias podrían ser fatales. Los técnicos de Elecnor eran los encargados se cortar el suministro y resolvar la situación.

El árbol cayó sobre un turismo que circulaba por la zona, causando daños, aunque por fortuna, la persona no resultó herida. Los operarios de la Deputación son los responsables de retirar las ramas.

