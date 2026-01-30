La bodega Terra de Asorei amplía su plantación con otras cuatro hectáreas en Barro

La bodega continú su expasión gracias a una ayuda de 73.000 euros MARTINA MISER

Fue beneficiaria de una ayuda de 73.000 euros repartida por la Consellería de Medio Rural

La Adega Terra de Asorei continúa su expansión con la plantación de otras cuatro hectáreas en la parroquia de Agudelo, en Barro. El presidente de la bodega, Roque Durán, recibió al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, en la sede de Meis, donde le enseñó las instalaciones y ambos pusieron en valor la importancia de inversión pública.

La Consellería de Medio Rural destino más de 1,5 millones de euros en Pontevedra para ayudas a la reconversión y la reestructuración del viñedo. En la provincia se vieron beneficiadas 39 personas viticultoras o adegas. En el caso de Terra de Asorei, la partida ascendió a 73.000 euros con los que levantarán la nueva plantación.

«A intención do goberno autonómico é incrementar a competitividade das explotacións vitivinícolas», comentaba Reguera. Un planteamiento con el que se mostrada de acuerdo el responsable de la bodega: «Lo importante no es la plantación, sino comenzar a trabajar para que el viñedo sea más sostenible y dar pasos para profesionalizar el sector, para que pueda ser más competitivo y generar cada vez producto de mayor calidad», apuntó Durán.

