Luz Prado lleva la moda gallega a la alfombra roja de los Premios Feroz





El pasado sábado se celebraron los Premios Feroz en la ciudad de Pontevedra, una gala que reúne lo mejor del cine español, entre muchos otros referentes del panorama cultural y social.



Entre los asistentes destacó la presencia de Miss Universo por la Paz +30 2025, Raquel González,

quien deslumbró con un exclusivo diseño confeccionado por la diseñadora Luz Prado, natural de Barro.



Desde su atelier en Vilagarcía de Arousa, la creadora dio forma a una pieza única

pensada especialmente para este evento tan señalado. Se trataba de un elegante vestido de crepé negro,

con mangas de encaje abiertas de aproximadamente 120 centímetros de largo, adornado con cristales de Swarovski en tonos negro y dorado.



Las terminaciones en lentejuelas, cuidadosamente confeccionadas a mano,

aportaban un brillo sofisticado y lleno de carácter.



Con creaciones como esta se demuestra el enorme talento y reconocimiento profesional que existe en Galicia, y, además, que esta gala es un despliegue único de moda como pocos en el panorama nacional.