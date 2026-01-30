Asampo ayuda a salvar vidas concienciando sobre la donación de sangre y de médula

La Asociación de Amigos de la Pontevedrada (Asampo) lleva más de una década realizando una labor tan encomiable como necesaria para promover la donación universal de sangre, órganos y tejidos. Fue a finales del mes de marzo de 2014 cuando se fundó una agrupación que hoy en día es un ejemplo y un referente dentro del tejido social, colaborativo y altruista de Pontevedra. Eventos como la Marcha Solidaria entre Pontevedra y Santiago de Compostela, la emblemática Pontevedrada, además de muchas otras actividades, han sido impulsados por este colectivo, compuesto por voluntarios y voluntarias de diferentes edades.

El presidente de Asampo, Fran Pérez, hace un balance positivo del trabajo llevado a cabo a lo largo de los últimos once años. "Percibimos que existe una mayor concienciación en la sociedad pontevedresa sobre la importancia de las donaciones", explica, si bien también deja claro que aún queda mucho camino por recorrer. Y es que, en muchas ocasiones, el desconocimiento y la falta de información son las mayores trabas a la hora de conseguir aportaciones que salvan vidas. "Las donaciones de sangre o de médula son mucho más sencillas de lo que la gente se cree. Nosotros siempre decimos que se tarda más en tomar un café que en hacer una de estas donaciones",

asevera Pérez. Es ahí donde entra en juego Asampo, a la hora de asesorar, informar y resolver dudas. Una cuestión en la que ahonda la asociación es en despejar incógnitas relacionadas con las donaciones de médula, una práctica que para parte de la sociedad resulta desconocida. Tanto es así que es habitual encontrar a personas que confunden las aportaciones de médula espinal u ósea, lo que, en muchas ocasiones, provoca un miedo que es infundado. "La médula ósea es como hacer una donación de plaquetas, no requiere de ningún pinchazo en la columna, como alguna gente se cree", señala Fran Pérez, que hace hincapié en el hecho de que "nosotros lo que hacemos es informar, pero la gente tiene que llegar convencida antes".

Asampo cuenta a día de hoy con una red de voluntarios y voluntarias que puede llegar hasta los 40 integrantes cuando toca organizar eventos de calado, como la Pontevedrada, que da nombre a la asociación. Durante el resto del año, siempre maneja una "bolsa" de unos 25 colaboradores o colaboradoras. Otra cita que lleva años organizando la agrupación pontevedresa y que también es sinónimo de éxito en cuanto a participación y asistencia es la tradicional Chocolatada, que se lleva a cabo a principios de diciembre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado. Precisamente, en la última edición se congregaron un gran número de asisentes en la Praza da Peregrina, donde, además de despachar unos 30 litros de chocolate caliente y varias roscas, se habilitó un punto informativo que trabajó a pleno rendimiento. Fran Pérez se muestra satisfecho con el resultado. "Lo más importante es que se tramitaron siete nuevos carnets de donante de médula", añade.

Voluntariado de Asampo durante la celebración de su tradicional Chocolatada, a principios de diciembre. RAFA FARIÑA

Otra cuestión en la que Asampo pone el foco es en la importancia del testamento vital. A la hora de asesorar a personas que se plantean ser donantes, el colectivo incide en la importancia de contar con este documento, que "es absolutamente esencial", advierte el presidente de la agrupación. "El hecho de tener la tarjeta de donante no garantiza nada. Son las últimas voluntades las que cuentan, porque, en caso de fallecimiento, si no hay un testamento prevalece la voluntad de la familia. Eso es algo que mucha gente desconoce", asevera. De ahí que la labor de asesoramiento e información que realiza la asociación pontevedresa valga muchos quilates. Desde Asampo, además, se normaliza la donación entre niños y niñas, ya que son los adultos del mañana y de quienes dependerán las donaciones del futuro.

¿De qué manera se puede colaborar con Asampo?

La Asociación de Amigos de la Pontevedrada es una entidad sin ánimo de lucro, con una capacidad organizativa y de autosuficiencia digna de elogio. En el apartado económico, la agrupación se gestiona gracias a las cuotas anuales que aportan los socios y socias. A día de hoy, Asampo cuenta con unos 70 afiliados y afiliadas aproximadamente. Cualquier persona que esté interesada en colaborar puede darse de alta contactando con la agrupación, bien sea en las dependencias de la Casa Azul, donde tiene establecida su sede, o enviando un correo electrónico a la dirección info@asampo.org. Además, también es posible obtener toda la información necesaria en sus perfiles oficiales en las redes sociales de Facebook e Instagram. Su presidente, Fran Pérez, señala que "somos una gran familia y recibimos a quien quiera colaborar e implicarse en el proyecto con los brazos abiertos". Además, también destaca la variedad de edades de las personas que pagan esta cuota simbólica anual. "El socio más veterano tiene 90 años, aunque también hay gente joven". Una de las peculiaridades de Asampo, que, precisamente, demuestra esa sintonía tan familiar, es que algunos socios y socias pertenecen a la misma familia. "Es bonito ver cómo esa implicación se transmite de padres a hijos", reconoce su máximo responsable.

Voluntariado

Si hay una manera de poder colaborar de manera directa, esa es, sin duda, formando parte de su red de voluntariado. "Las personas que dedican su tiempo libre a ayudarnos a organizar actividades o a realizar campañas de información son nuestra esencia y nuestra razón de ser", elogia Pérez. Y es que cualquier ayuda es poca a la hora de hacer frente a la puesta a punto de eventos como la Pontevedrada, en la que toman parte cada año más de un millar de personas. Una actividad, además, que cubre una gran distancia y que tiene la particularidad de que cada dorsal está personalizado y tallado en madera, con el esfuerzo que ello conlleva. Esta cita es, a día de hoy, una de las más importancias que se desarrolla en el panorama nacional a la hora de visibilizar la importancia de las donaciones de médula, sangre o tejidos. El espíritu solidario y colaborativo de Asampo también queda patente en las aportaciones que realiza en favor de otras asociaciones altruistas. "Para nosotros, lo más importante es que la gente se anime a donar. Nuestra hucha es el banco de sangre o de órganos, por así decirlo", concluye el presidente.