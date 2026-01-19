Las farolas de la discordia en Barro

El polígono de Sequeiros, junto a la estación de ITV de Barro, al borde de la PO-531, es el escenario de una polémica con las plazas de aparcamiento, los empresarios, los camiones y, sobre todo las farolas, como protagonistas. Según los afectados, la deficiente disposición de las luminarias dificulta las maniobras de los grandes vehículos y el resultado es que buena parte de esas farolas están en el suelo, a consecuencia de los golpes. Los empresarios se quejan de la imposibilidad de los camiones para maniobrar tal y como está diseñado el sistema de iluminación y aparcamiento, ya que las plazas se ubican en el centro de las vías y bloquean el radio de giro necesario para el tráfico pesado.

Una luminaria dañó en su día un coche. / FdV

Algunas de las farolas golpeadas están en el suelo y una llegó a caer sobre un turismo, por lo que desde hace años se reclama al Concello de Barro una reorganización del polígono. El alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, visitó en su día la zona y ahora la formación Xuntos por Barro, en la oposición, retoma las protestas. El Concello recuerda que el polígono es privado y su diseño fue elaborado por sus promotores, sin intervención municipal, si bien los viales y espacios públicos fueron cedidos al Concell