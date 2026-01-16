Un accidente múltiple complica el tráfico en la AP-9 a su paso por Pontevedra

Un accidente de tráfico registrado en las primeras horas de la mañana de este miércoles, y en el que se vieron implicados media docena de vehículos, ha provocado problemas de circulación en la AP-9 en las proximidades de Pontevedra.

El siniestro se registró al filo de las 8.30 horas en el punto kilométrico 122 de la Autopista do Atlántico, entre las parroquias de Portela y Curro –en el municipio de Barro–, y causó momentáneamente el cierre total de los dos carriles en sentido Pontevedra, que fueron reabiertos poco después de las 10.00 horas una vez los servicios de emergencia lograron retirar de la calzada los vehículos implicados.

Al menos cuatro turismos, una furgoneta y un camión resultaron afectados por el siniestro y, según las primeras informaciones facilitadas por la Guardia Civil, una persona sufrió heridas de carácter leve que no requirieron su traslado a un centro hospitalario. El resto de implicados salieron ilesos del incidente.

Uno de los particulares que dio aviso a los servicios de emergencia indicó que el accidente se inició después de que un turismo colisionase contra un camión, provocando el choque con los otros vehículos.

La DGT confirmó alrededor de las 9.00 horas, poco después del suceso, que el siniestro estaba causando "complicaciones de entrada a Pontevedra".

Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Vilagarcía y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Todo apunta a que las condiciones meteorológicas, con lluvia y viento en la zona, pudieron afectar a los conductores implicados.

