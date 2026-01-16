 Un accidente múltiple complica el tráfico en la AP-9 a su paso por Pontevedra - Voz de Barro. Noticias

Breaking

El tiempo en Barro

El tiempo - Tutiempo.net

viernes, 16 de enero de 2026

Un accidente múltiple complica el tráfico en la AP-9 a su paso por Pontevedra

, ,
Al menos seis vehículos se vieron implicados en la colisión, que se saldó con un herido y provocó el corte de los dos carriles de la autopista en dirección a la Boa Vila
El tráfico se cobró 96 vidas en Galicia en 2025, 20 de ellas en Pontevedra
Los vehículos implicados en el accidente en la AP-9 durante la mañana de este miércoles. DP
Los vehículos implicados en el accidente en la AP-9 durante la mañana de este miércoles. DP

 

 

Un accidente de tráfico registrado en las primeras horas de la mañana de este miércoles, y en el que se vieron implicados media docena de vehículos, ha provocado problemas de circulación en la AP-9 en las proximidades de Pontevedra.

El siniestro se registró al filo de las 8.30 horas en el punto kilométrico 122 de la Autopista do Atlántico, entre las parroquias de PortelaCurro –en el municipio de Barro–, y causó momentáneamente el cierre total de los dos carriles en sentido Pontevedra, que fueron reabiertos poco después de las 10.00 horas una vez los servicios de emergencia lograron retirar de la calzada los vehículos implicados.

Al menos cuatro turismos, una furgoneta y un camión resultaron afectados por el siniestro y, según las primeras informaciones facilitadas por la Guardia Civil, una persona sufrió heridas de carácter leve que no requirieron su traslado a un centro hospitalario. El resto de implicados salieron ilesos del incidente.

Uno de los particulares que dio aviso a los servicios de emergencia indicó que el accidente se inició después de que un turismo colisionase contra un camión, provocando el choque con los otros vehículos.

La DGT confirmó alrededor de las 9.00 horas, poco después del suceso, que el siniestro estaba causando "complicaciones de entrada a Pontevedra".

Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Vilagarcía y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Todo apunta a que las condiciones meteorológicas, con lluvia y viento en la zona, pudieron afectar a los conductores implicados.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/accidente-curro-deja-retenciones-ap-9-paso-pontevedra/202601140945141427584.html 

Read more

Recibe las noticias en tu mail

Autor y Editor

XM de Voz de Barro
Voz de Barro. Mail: vozdebarro@gmail.com

By en
Etiquetas: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)