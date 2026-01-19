El vuelco de un camión cargado de gas corta la AP-9 en Portas más de 6 horas

El turismo del que fue excarcelado el conductor. | Emerxencias Cuntis

Pese a que el camión cisterna estaba cargado de mercancías peligrosas, no llegó a activarse ningún plan de emergencia al respecto ya que no se detectaron fugas de gas, según el 112.

Una grúa retira el camión. | E. C.

El tráfico, en sentido sur, hacia Pontevedra, tuvo que ser cortado por completo en los dos carriles y los conductores que se quedaron atrapados en ese tramo tuvieron que abandonar la vía por la salida 110, algunos de ellos escoltados por la Guardia Civil en sentido contrario. Fue en esa salida, en Caldas, donde se señalizó el desvío y se cerraron los dos carriles mientras se atendía a los heridos y se retiraban los vehículos.

Los dos carriles, ocupados. | N. P.

Hasta la zona, además de la Guardia Civil y ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se trasladaron efectivos de Emerxencias de Cuntis y personal de mantenimiento de la autopista para limpiar los restos del accidente.

Finalmente el tráfico en el tramo afectado pudo restablecerse sobre las 17.00 horas, según la información facilitada por la DGT, si bien limitada entonces a un único carril. Fueron más de seis horas de corte total entre los kilómetros 110 en Caldas de Reis y 119 en Curro (Barro) e incluso a las tres de la tarde se cerró temporalmente por completo la AP-9 en los dos sentidos, también hacia el norte, por razones de seguridad mientras dos grandes grúas retiraban el camión cisterna y lo cargaban en una gabarra.

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2026/01/18/vuelco-camion-cargado-gas-corta-125792550.html