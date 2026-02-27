EiDF toca mínimos históricos en bolsa pese a la opa de Greening y ya vale 38 veces menos que antes de su suspensión

EiDF retrocede a mínimos históricos en bolsa. Las acciones de la compañía de origen gallego han cerrado la sesión inaugural de la semana con un nuevo desplome del 10% que sitúa su precio en 0,819 euros.

Se trata de la cota más baja desde que la empresa especializada en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico aterrizase en el BME Growth en julio de 2021. La firma que entonces capitaneaba Fernando Romero desembarcó en el parqué con un rebote del 30,95% y elevó su valor en bolsa de 57 a 74,4 millones de euros.

Ahora, casi cinco años después, EiDF presenta una capitalización bursátil de unos 54,12 millones de euros, situándose así por debajo incluso de los niveles con los que inició su andadura en bolsa.

La compañía que ahora preside Eduard Romeu (artífice de las denominadas palancas en el Fútbol Club Barcelona) protagoniza, de esta manera, la tercera mayor caída de todo el índice tras retroceder un 18,3% en lo que va de año. Se trata de una caída tan solo superada por el 48% del Intercity (club de fútbol de Segunda RFEF) y el 45,9% de Vanadi Coffee, que se ha visto lastrada por el descenso del precio del bitcoin.

El desplome de EiDF

Así, EiDF ya vale 38 veces menos de los algo más de 1.700 millones de euros que llegó a registrar días antes de abril de 2023. Ese fue el momento en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decretó una suspensión de cotización que se prolongó hasta cuatro meses. La negativa de su nueva auditora PwC a firmar las cuentas anuales de la empresa que por aquel entonces lideraba el ranking del índice por capitalización impidió que esta pudiese presentarlas en tiempo y forma hasta el mes de agosto.

Solo cuando la empresa hizo públicas sus cuentas anuales, el informe de auditoría (con salvedades) y parte del informe forensic encargado a Deloitte pudo consumar su regreso a bolsa. Lo hizo con un plan basado en el recorte del endeudamiento, las ampliaciones de capital y en una reorganización de su cúpula que se terminó saldando con el relevo de su por aquel entonces presidente, fundador y máximo accionista, Fernando Romero.

La compañía entró a partir de entonces en una espiral bajista que le ha llevado hasta los niveles actuales. Estas caídas en el parqué han desencadenado el interés de la andaluza Greening, que en noviembre anunció una oferta pública de adquisición (opa) que ha ido variando sobre la marcha.

La última ecuación de canje propuesta es de una acción de Greening por cada 3,894 acciones de EiDF, frente al intercambio de una por cada 3,122 acciones que había anunciado hace apenas diez días. Es por ello que EiDF lamentó en un comunicado remitido al BME Growth que este tipo de movimientos “no están favoreciendo un proceso ordenado y transparente de la oferta y aceptación por los accionistas de EiDF”.

A juicio de los dirigentes de la empresa gallega, los cambios en esta oferta “se están justificando, no en hechos sobrevenidos, sino en datos y operaciones que ya eran públicos y conocidos por el mercado”, al haberse recogido en las cuentas anuales y en distintas comunicaciones corporativas. Es por ello que, a su juicio, estos elementos “deberían haberse previsto por el oferente desde el inicio”.

Desde EiDF alertaban además del “perjuicio que el modo en el que se está desarrollando la oferta, con los sucesivos cambios en la contraprestación y las diferentes prórrogas anunciadas por el oferente, está provocando a su negocio y financiación». De acuerdo a su relato, esto está generando «una situación de incertidumbre con sus clientes, proveedores y financiadores a la espera de conocer el resultado de la oferta”.

Además, EiDF solicitó la ampliación del plazo de aceptación más allá de este lunes 16 de febrero, ya que «según han indicado algunos accionistas de EiDF, ni siquiera han sido notificados del nuevo canje propuesto a través de sus respectivos custodios, desconocen si su anterior aceptación se extendería o no al nuevo canje y en cualquier caso requieren de un tiempo prudencial para su oportuna valoración».

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/eidf-minimos-historicos-bolsa-opa-greening-vale-38-veces-menos-antes-suspension.html