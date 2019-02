Arde una grúa en el peaje de la AP-9 en Barro

La cabina del vehículo quedó calcinada por completo

pic.twitter.com/M1VrVieK83 La grúa de una compañía de seguros, destrozada al arder en un peaje de la #AP9 en Meis https://t.co/bdJ7B3meHn — Faro Arousa (@FaroArousa) February 15, 2019

Un llamativo incendio sorprendía a los conductores de la AP-9 en el peaje de Meis. Las llamas devoraban la cabina de la grúa en el enlace de la autopista con al Autovía do Salnés minutos después de las 14:20h de hoy.Según el 112 Galicia, fue Autoestradas quien dio el aviso para extinguir las llamas que calcinaron el vehículo. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ya que no había nadie en el interior de la grúa.Para la extinción se movilizó a los Bomberos de O Salnés además de a Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Barro.