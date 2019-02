BNG de Barro: A carretera de Perdecanai, lista para multar: a 30 km/h con lombos.

A estrada entre a N-550 e a igrexa de Perdecanai, en Barro, xa é "vía 30"

A estrada provincial entre a N-550 e a igrexa de Perdecanai, no Concello de Barro , é xa oficialmente unha "vía 30". As obras realizadas polo departamento de Mobilidade da Deputación, coa instalación de medidas de acougado de tráfico e nova sinalización horizontal e vertical, obrigarán a reducir a velocidade dos coches a un máximo de 30 quilómetros por hora.O deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, supervisou o final do proxecto, que supuxo a mellora global da estrada despois de 13 anos de remiendos "e obras parciais".Benítez lembrou que a actuación na EP-0505 supón a reforma integral de 1.200 metros cun investimento de 327.565 euros e o viario será agora transferido ao Concello de Barro.https://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/02/10/carretera-n-550-iglesia-perdecanai/2049090.html