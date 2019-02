Un morañés ferido tras saírse da vía na N-550 en Barro

O home, de 63 anos, está no hospital onde está a ser tratado de lesións leves

Un home resultou ferido esta mañá na N-550 a en Barro tras saírse da vía e envorcar na cuneta. O ferido, é un home de Moraña de 63 anos, que foi ingresado no hospital con lesións de carácter leve.O suceso produciuse ao redor das 10.15 horas cando o condutor, por causas que se descoñecen, perdeu o control do vehículo e saíuse da vía ata caer na cuneta o vehículo, onde envorcou e foi arrastrado durante un dez metros. O suceso produciuse á altura da Cancela, nun tramo no que a N-550 mantén abertos dous carrís en dirección Pontevedra.Ao lugar dos feitos trasladouse unha ambulancia de Emerxencias Médicas, que trasladou ao condutor ao hospital. Tamén interviñeron Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de Barro, que tiveron que manter cortado un dos carrís da N-550 en dirección Pontevedra.https://galego.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/02/08/moranes-herido-salirse-via-n/2048116.html