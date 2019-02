Vilagarcía registra crecimiento empresarial en los últimos 3 años por el impulso de emprendedores

Vilagarcía de Arousa, el municipio de mayor población de la comarca de O Salnés, es junto a O Grove uno de los pocos ayuntamientos de este ámbito que en los últimos tres años ha mantenido una tasa de crecimiento empresarial. Los datos, reflejados por el Instituto Galego de Estadística, a pesar de ser buenos, resultan moderadamente optimistas, ya que la nueva actividad económica está ligada a los emprendedores que generan autoempleo y algún puesto de trabajo. La realidad es que la actividad productiva e industrial se mantiene lejos de los límites de esta zona. Así lo pone de manifiesto el presidente de la Federación de Empresarios de Arousa, Feca, y vocal de la Cámara de Comercio, José Luis Vilanova.Las estadísticas se refieren al ejercicio económico 2017, en el que la tasa de crecimiento empresarial de Vilagarcía fue del 0,57%. En esta etapa se contabilizaron 3.271 actividades económicas de las que 654 corresponden a agricultura y pesca; 154 a la industria; 314 a la construcción y 2.149 al sector servicios. En los dos años anteriores el índice de crecimiento fue aún mayor.A nivel comarcal el índice de crecimiento es menor debido a que en los datos inciden negativamente las disminuciones en Vilanova de Arousa, Meis y A Illa de Arousa . En O Salnés en este período se registraron un total de 12.633 actividades empresariales, de las que 4.199 corresponden a agricultura y pesca; 689 a la industria; 1294 a la construcción y 6.451 al sector servicios.En O Grove el crecimiento empresarial en el mismo año fue del 1,82% y se contabilizaron 1.364 empresas, de las que 476 son de agricultura y pesca; 53 de la industria; 99 de la construcción y 736 de servicios. En Cambados el crecimiento fue del 0,95% con 1.877 empresas de las que 804 son de agricultura y pesca; 110 de industria 147 de construcción y 816 del sector servicios.El presidente de la Feca, José Luis Vilanova , señala que "todo lo que sea aumento en el número de empresas es positivo, aunque a día de hoy no conozco los datos estadísticos. Lo que necesita la comarca son emprendedores y nuestra zona y polígonos no están al cien por cien. Hay un déficit mercantil y es necesario dar un paso más propiciando la implantación de empresas".Apunta que los empresarios de O Salnés tienen un handicap en relación a los de otros entornos. "En la comparativa con otras comarcas -declara- no salimos muy bien parados. Puede haber algún número más de empresas que en años anteriores, pero si las comparamos con otras zonas de Galicia la diferencia es negativa. En O Salnés si salimos hacia el sur o hacia el norte nos cuesta 5 euros de autopista cada viaje. Una empresa de esta zona paga peaje. Una firma con 5 o 6 coches con comerciales y furgonetas, al final del año gasta muchos miles de euros en autopistas. Este tipo de industrias optan por implantarse en el área de Vigo o de A Coruña, incluso en Morrazo, que tienen conexión con la meseta sin ese gasto".José Luis Vilanova reconoce que las pequeñas empresas que se crean están muy vinculadas al turismo y al sector servicios y tienen movimiento en épocas muy puntuales; pero no son sectores productivos o industriales que crean más empleo "La autopista es un freno para nosotros, en vez de unirnos nos frena porque no se implantan empresas productivas de envergadura en esta zona ¿Cómo no puede estar lleno el polígono de Barro-Meis si la situación es muy buena? Me hablaba un empresario que tiene 70 puestos de trabajo de energía fotovoltaica que de los 13 empleados que tenía de Vigo solo le queda uno porque no les salen las cuentas. Hablamos de Vigo que solo está a 30 minutos. Tenemos una buena situación geográfica pero la red viaria, que nos tendría que unir, con el peaje nos frena. Eliminan los peajes en otros puntos de la autopista, pronto lo harán en Redondela , y nosotros no lo tenemos libre ni para conectar con Pontevedra. Tampoco tenemos la prometida autovía a la capital de la provincia. No tenemos alternativas", destaca el presidente de Feca.https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2019/01/29/vilagarcia-registra-crecimiento-empresarial/2041459.html