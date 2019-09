Cerca de 10.000 estudiantes de la ESO y Bachillerato inician el curso el lunes

Más de la mitad son alumnos de centros del municipio de Pontevedra -El número de matriculados de Secundaria es tres veces el de los que se formarán en el grado superior

El próximo lunes comienza una nueva etapa en el área educativa: se incorporan al curso los alumnos de la ESO, el Bachillerato y las enseñanzas de régimen especial. En el conjunto de la comarca de Pontevedra se acercan a los 10.000 alumnos, la mayoría matriculados en el municipio capitalino, 5.547, cerca del 56 por ciento del total.Según los datos facilitados ayer por la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, son un total de 10.001 alumnos los que empezarán las clases en tan solo un par de días. Esta cifra incluye tantos los que lo hacen en centros de titularidad pública como privada concertada o no concertada. Evidentemente, los primeros son la mayoría, con 7.567 estudiantes, es decir, algo más del 76 por ciento.Se trata de datos provisionales recopilados por los servicios estadísticos de la consellería, ya que las cifras de matriculación no serán definitivas hasta dentro de unas semanas, ya que en los últimos días todavía han tenido lugar exámenes de recuperación en Secundaria.Asimismo, todavía falta por incluir el alumnado de Formación Profesional, especialidades en las que aún es posible matricularse.El número de alumnos que cursarán la Educación Secundaria Obligatoria es tres veces mayor que el de los que estudiarán Bachillerato , es decir, 7.481 frente a 2.520, a nivel de la comarca de Pontevedra. La diferencia es algo menor en el caso de la Boa Vila, ya que son 3.985 frente a 1.562.Hay centros de la ESO en los concellos de Pontevedra, Mar ín, Poio, Sanxenxo, Barro, Caldas de Reis, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Moraña, Ponte Caldelas, Portas y Vilaboa. De carácter público, en todos ellos y con un total de 5.454 alumnos.En cuanto a los privados concertados, se encuentran en los concellos de Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Caldas , con 1.619 estudiantes.Respecto a los de carácter privado sin concertación, cuentan con 408 alumnos de ESO en Pontevedra y Poio En lo relativo al Bachillerato, son 2.520 los alumnos totales, 2.170 en centros de titularidad exclusivamente pública en Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo, Caldas y Ponte Caldelas El resto, 347, estudiarán en centros privados no concertados de Pontevedra, Marín y Poio.A nivel provincial, serán más de 24.500 los estudiantes que se han matriculado en la ESO para este curso en centros públicos, frente a unos 10.700 que lo han hecho en privados concertados y algo menos de un millar en los exclusivamente privados.En este etapa educativa, tal y como informa la Xunta , el alumnado no nacionalizado español se ha incrementado un 4,2 por ciento respecto al curso anterior. En la provincia pontevedresa eran en el 2018/2019 un total 1.111 estudiantes, frente a los 1.158 que se han matriculado en el actual 2019/2020.Por otro lado, en los datos provisionales que la Consellería de Educación maneja, destan los casi 10.000 alumnos en la provincia para Bachillerato que cursarán en centros públicos. Son 1.836 los que lo harán en los privados no concertados.Si embargo, en el Bachillerato ordinario el número de jóvenes sin nacionalidad española se mantiene casi invariable: 213 en la provincia el curso pasado y 212 en el que comienza el lunes.En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, en concreto en lo referido a las básicas, de Secundaria y Bachillerato para adultos y el Bachillerato semipresencial o a distancia, se reparten en la provincia de Pontevedra de la siguiente manera: enseñanzas básicas de nivel I, 217 alumnos; enseñanzas básicas de nivel II, 227; Secundaria para adultos niveles I y II, 2.049 alumnos; Bachillerato presencial, 467; Bachillerato semipresencial o a distancia, 583, y enseñanzas no regladas, con 831 alumnos.Asimismo, el número de estudiantes en las enseñanzas artísticas y deportivas alcanza este curso los 2.890 en la provincia.En el caso de la Formación Profesional, todavía quedan por cerrar los datos de matriculación, que serán dados a conocer en los próximos días por la Consellería de Educación.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/14/cerca-10000-estudiantes-bachillerato-inician/2170306.html