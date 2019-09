La Xunta pospone para hoy jueves el primer desvío total de tráfico en la autovía

El aplazamiento se debe a la previsión de lluvias para hoy -La circulación estará cortada entre el nudo de Curro y el enlace de Ribadumia

Las agencias meteorológicas indican que durante la mañana de hoy miércoles hay muchas posibilidades de que llueva en O Salnés, por lo que la empresa que está pavimentado la autovía ha decidido posponer para mañana jueves el grueso de los trabajos que iba a ejecutar entre el nudo de Curro y el enlace de Ribadumia . Esto implica que el desvío total del tráfico en ese tramo (en sentido a Sanxenxo), no será hoy miércoles, sino durante el día de mañana.Así lo avanza la Consellería de Infraestruturas de la Xunta de Galicia , que señala que en lo demás se mantiene el cronograma ya previsto con antelación.Así, los vehículos que circulen por la Autovía do Salnés en sentido a Sanxenxo durante el jueves, tendrán que desviarse hacia carreteras convencionales. La ruta está señalizada, y contempla un recorrido de once kilómetros y medio por Mosteiro, Ribadumia y Barrantes, para terminar en la vía rápida de Ribadumia a Cambados y, si lo desean, acceder de nuevo a la Autovía do Salnés. La duración de este desvío será de un día.Cuando se ejecuten las obras de nuevo asfaltado entre Curro y Ribadumia, pero en sentido a Pontevedra , será necesario cortar de nuevo la carretera en su totalidad, y se habilitará otro desvío total de una jornada. Pero este ya será a finales del mes de octubre.En cualquier caso, los conductores que circulen en las próximas semanas por la Autovía do Salnés tendrán que estar atentos a la presencia de maquinaria pesada y operarios en buena parte de la calzada. De hecho, habrá carriles cortados, y se circulará en varios tramos por el pegado a la mediana.https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2019/09/25/xunta-pospone-manana-jueves-primer/2175821.html