Una furgoneta camuflada vigilará las carreteras para detectar infracciones

Una furgoneta camuflada recorre desde el pasado fin de semana la red vial de Pontevedra . El vehículo ya ha detectado las primeras infracciones, ocho de ellas por hacer uso del teléfono móvil durante la conducción, una de las principales causas de mortalidad en los accidentes de circulación.Según informa la Guardia Civil, circula sin ningún tipo de distintivo que los identifique como oficial. Pertenece a la Agrupación de Tráfico y desde ella se pretende detectar las infracciones cuya observación resulte más difícil de hacer a pie de carretera o desde un vehículo oficial rotulado. Sobre todo, busca los comportamientos que más pueden incidir en distracciones, tales como el uso de teléfonos móviles, así como en la seguridad pasiva en los vehículos, como no hacer uso de los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil.Los resultados no se han hecho esperar, ya que durante los primeros días que prestó servicio en las carreteras convencionales de la provincia, se detectaron desde la furgoneta un total ocho infracciones por hacer uso del teléfono móvil (tres en camiones, dos turismos, dos furgonetas y un ciclista); una por no hacer uso del cinturón de seguridad (turismo) y, por último, un ciclista que además de circular sin casco dio resultado positivo en sustancias psicoactivas.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/08/30/furgoneta-camuflada-vigilara-carreteras-detectar/2162481.html