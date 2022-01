Casi tres mil altas en un día hacen bajar los casos de covid a 6.610 en el área de Pontevedra

De 8.632 a 6.610 infecciones en 24 horas. Es la evolución de los casos activos de covid en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Los datos del informe del Sergas de este jueves ofrecen la primera baja de positivos desde hace dos meses. O lo que es lo mismo, desde el 11 de noviembre los casos activos de covid no menguaban. Eso sí, la merma es espectacular, casi tres mil menos. ¿Qué hay detrás de esa bajada tan acusada de infecciones? El nuevo protocolo, que establece una cuarentena de solo siete días, y una enfermedad, en general, más leve. En la última jornada se han dado 2.914 altas. No obstante, ese descenso tan importante de casos activos no implica que se esté reduciendo el número de contagios. De hecho, se superan los 800 en el último día. Según la web del Sergas, los nuevos «casos abiertos» en las últimas 24 horas en el área de salud son 815, donde se incluyen los positivos por PCR, test de antígenos con cita y test de autodiagnóstico, los que se hacen en casa.

En respecto a los contagiados que necesitan atención hospitalaria, se produce una pequeña reducción. Pasan de 73 a 68, cinco menos. Se atiende a 60 en planta de varios centros (51 en hospitales del Chop, 8 en el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía, y uno en el privado Quironsalud Miguel Domínguez) y a 8 críticos en la unidad de cuidados intensivos (uci) de Montecelo. El resto de los infectados actuales, 6.542, presentan síntomas leves de la enfermedad o son asintomáticos. Las personas curadas desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, son 30.094, mientras que el virus se ha llevado por delante la vida de 235 personas, 30 de ellas en la sexta ola.

De esos 6.610 casos activos de coronavirus que hay en el área de salud, 1.687 están vinculados a los centros educativos (incluidas las escuelas infantiles), tanto profesores como alumnos. Hay más incidencia en institutos que en colegios, y el centro con más infecciones es el IES Armando Cotarelo Valledor, de Vilagarcía, con 39 positivos, seguido del Castro Alobre, en el mismo municipio, y del IES A Xunqueira II, de Pontevedra, ambos con 34. Eso sí, no hay ninguna aula cerrada en todo el territorio.

Vacunación contra el covid

En cuanto a la vacunación, se mantiene este jueves la inoculación de dosis a personas del grupo de edad de 40 a 49 años y a menores de 12 años. Son 1.700 los citados para la tercera dosis o de refuerzo, y otros 960 niños para la primera. Eso en el edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, en Pontevedra. En el otro vacunódromo del área, la antigua Comandancia de la Marina en Vilagarcía, los convocados del grupo de 40 a 49 años son 660. Además, se vacunarán en el Hospital do Salnés 330 menores de 12 años. A los niños se les pincha por la tarde en ambos centros. Se mantiene abierta la repesca para los mayores de 50 años, personal sanitario y sociosanitario, además de la vacunación libre para los que se no hayan querido pinchar.

La vacunación contra el covid sigue en marcha en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra, donde desde el 5 de enero también pinchan militares ADRIÁN BAÚLDE

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2022/01/13/covid/00031642064234526473247.htm