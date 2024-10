Barro faise eco do caso de Sara, que precisa continuidade na asistencia terapéutica

Continuidade nos tratamentos para a súa recuperación e o seu mellor desenvolvemento.

Iso é o que precisa unha pequena de Barro chamada Sara, que esta semana acudiu, coa súa familia, a ver ao alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, para explicar o seu caso.

Sara padeceu unha infección conxénita que a fixo nacer con hipoacusia (xordeira) de nacemento, e que foi operada de cativa para que lle realizaran un implante coclear binaural co que poder ter audición e desenvolver unha vida normal. Pero a cativa necesita, para a súa completa recuperación un tratamento logopédico, que xa lle motivara crebadeiros de cabeza antes á súa familia, posto que o Sergas lle anunciara que non ía dispor de logopeda a partir dos dez anos. Xa entón esta familia pediu a mediación do alcalde para facerse oír ante o Sergas.

Esta semana, de novo foi necesario pedir axuda. Os familiares da nena explicáronlle ao alcalde que o Sergas lles cambia de logopeda cada poucos meses polo que non hai un profesional que poida facer un tratamento e seguimento continuado das necesidades de Sara e da súa evolución. Esta situación frea un maior avance na súa recuperación.

Abraldes trasladoulle o seu total apoio e solidariedade, e indicou que lle fará constar ao xerente da área sanitaria de Pontevedra esta situación "agardando que Sara poida contar co mesmo logopeda de forma estable para que o seu tratamento sexa o máis efectivo posible".

