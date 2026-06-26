El trompetista Esteban Batallán recibirá la Medalla Castelao 2026

Uno de los músicos gallegos de mayor trayectoria internacional, el trompetista Esteban Batallán, recibirá una de las cinco Medallas Castelao que la Xunta entregará este año.

Nacido en Barro en 1983, Batallán será el galardonado en el ámbito cultural.

Tras formarse en la comunidad -en los conservatorios de Pontevedra y Vigo o en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia-, llegó a ser trompetista principal en las orquestas de Chicago y Hong Kong, entre otras.

Además, ha colaborado con orquestas sinfónicas de numerosos países.

En la actualidad, es miembro del departamento de trompeta en DePaul University (Chicago) y profesor de la Civic Orchestra, también en Chicago.

La Medalla Castelao es una condecoración de carácter civil otorgada por la Xunta de Galicia a las personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el campo artístico, literario, deportivo, económico o intelectual.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 28 de junio, como todos los años, coincidiendo con el aniversario de la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia y del regreso a Galicia de los restos mortales de Castelao.

Junto con Esteban Batallán, recibirán esta medalla la científica Mar Capeáns, el atleta Adrián Ben o la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre.

Además, será reconocida la Fundación Andrea, que atiende a familias con niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

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