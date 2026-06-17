Un motorista fallece en Barro al colisionar con un turismo en la PO-226

Un motorista de 58 años de edad, vecino de la parroquia de Perdecanai, falleció la noche de este sábado 13 de junio tras sufrir un accidente de circulación en el municipio de Barro.

El siniestro consistió en una colisión fronto-lateral entre la motocicleta que conducía la víctima y un turismo en la carretera PO-226.

El centro de atención a las emergencias 112 Galicia registró el aviso del accidente minutos antes de las 21:00 horas. El choque ocurrió concretamente en el punto de intersección con la carretera N-550, en el cruce hacia Moraña, a la altura de la zona de Porráns.

A causa del impacto, el conductor de la motocicleta quedó situado debajo del chasis del automóvil.

La posición en la que se encontraba el cuerpo permitió el acceso de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 de manera directa para realizar las maniobras de auxilio, por lo que los Bomberos de Ribadumia, desplazados hasta el punto, no tuvieron que efectuar labores de excarcelación, según informa el 112 Galicia.

Efectivos de la Gardia Civil en el lugar en que se registraba la colisiónPontevedraViva

Los servicios médicos desplazados a la zona del accidente realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvar la vida del motorista.

En el dispositivo de seguridad y control del tráfico desplegado en la red viaria participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, encargados de regular la circulación en el cruce y de iniciar las diligencias correspondientes para determinar las causas de la colisión entre ambos vehículos.

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