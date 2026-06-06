El VIII Rallye de Pontevedra ya está aquí: Estos son los tramos y horarios de competición

Es una de las citas más esperadas cada temporada por los aficionados al motor de la comarca.

El VIII Rallye de Pontevedra, cita puntuable para el Campeonato Gallego, ya está aquí, y su organizadora, la Escudería Congostra Team Sanxenxo, ha ido desvelando todos los detalles de la competición.

Serán un total de 140 los pilotos que se batan el cobre en la presente edición del Rallye de Pontevedra. No faltarán los tres primeros clasificados hasta la fecha del Campeonato Gallego, un certamen que encabezan con 115 puntos gracias a dos triunfos y un segundo puesto en las carreras previas Daniel Berdomas y Brais Mirón con su Citroen C3 Rally2. Segundos son Luis Vilariño y David Míguez (97 puntos) y terceros José Manuel Lamela y Unai Conde (85 puntos), en ambos casos a los mandos de un Skoda Fabia 5R.

En esta cita también estará Alberto Meira con su copiloto Avelino Martínez, ganador del reciente Rally da Mariña en su única presencia esta temporada en el Campeonato Gallego, con un Skoda Fabia RS Rally2.

Además figuran en la lista de inscritos dos monturas aspirantes al Supercampeonato de España de Rallyes que afinarán su preparación en Pontevedra. Se trata de Iván Ares junto a Borja Rozada a los mandos de un Toyota Yaris Rally2, y de Jorge Cagiao junto a Javier Matínez en otro Toyota Yaris GR Rally2.

El VIII Rallye de Pontevedra arrancará el viernes 5 de junio de mañana con un novedoso 'shakedown' o tramo espectáculo en A Escusa, en Poio. Se trata de un tramo de 4,28 kilómetros que no contará con la clasificación final y limitado a un máximo de 60 vehículos.

La organización, que ha compartido de manera oficial los horarios e indicaciones para acceder a los tramos, indica que de 11.00 a 12.45 horas competirán vehículos de dos ruedas motrices y de 12.45 horas a 14.30 horas lo harán los de cuatro ruedas motrices.

La parte puramente competitiva se concentrará en la jornada del sábado 6, con tres tramos habilitadas y dos pasadas cronometradas a cada uno de ellos.

El primero de ellos será el de Cerdedo Cotobade (9.25 horas primera pasada y 13.25 horas la segunda). Se trata de un trecho bautizado por la organización como "el desafío de la montaña. Rápido, técnico, estrecho, con trampas y sobre todo, renovado con respecto a las anteriores ediciones".

Le seguirá el tramo de Moraña-Barro o "la locura", y es que avanzan "va a marcar todas las diferencias. Más de 18 kms cronometrados. Zonas rápidas, lentas, sucias, estrechas, continuos cambios de ritmo, bajadas de locura, en definitiva, EL TRAMO". Se disputará con inicio a las 10.25 y 18.25 horas.

Por último aparace el recorrido Sanxenxo-Meaño, "único tramo que se mantiene idéntico con respecto al 2025, sus constantes cambios de ritmo y de asfalto pondrán a prueba a los participantes", afirman los responsables del rally. Tendrá un horario de 15.15 y 19.25 horas.

El Rallye de Pontevedra ha pedido por último a los aficionados que sigan todos los consejos de seguridad respetando en todo momento las indicaciones de los comisarios y situándose únicamente en las zonas habilitadas para el público.

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