Luis López informa que a Deputación retirará a sinatura de Leire Díez do libro de honra da institución, no que asinou en abril do 2022 convidada pola anterior presidenta

“Non podemos deixar pasar porque atinxe esta institución e a súa boa imaxe e porque nos abochorna como provincia e goberno. Non merece estar nin un minuto máis entre as persoas que si nos honraron coa súa presenza nesta casa”, sostén López
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, informou este venres que a Administración provincial retirará do seu libro de honra a dedicatoria asinada por Leire Díez. Esta persoa, vencelleada ao PSOE e investigada pola súa implicación en diversas tramas que buscaban obstaculizar a acción da Xustiza, foi recibida con honores en abril do ano 2022 pola anterior presidenta da Deputación e actual concelleira de Vigo e presidenta do PSdeG, quen a convidou a asinar no libro de honra da Deputación con motivo da presentación dun selo sobre a Catedral de Tui cando Díez ocupaba o cargo de directora de Relacións Institucionais de Correos. “Non podemos deixar pasar porque atinxe esta institución e a súa boa imaxe e porque nos abochorna como provincia e goberno. Á vista do xa coñecido e á marxe dos procedementos xudiciais en marcha non merece estar nin un minuto máis entre as persoas que si nos honraron coa súa presenza nesta casa”, explicou López.
No hay comentarios:
Publicar un comentario