Una fuerte explosión arranca el portal de una casa en Perdecanai, Barro

Gran susto durante la tarde de este domingo en el municipio de Barro, cuando una fuerte explosión procedente de una casa en Perdecanai retumbó en todo el vecindario.

El suceso, que se produjo por causas que todavía se desconocen en el interior del bajo de una vivienda, pero que apuntan a algún tipo de escape o mal funcionamiento de la caldera, hizo que el portal de la propia casa se arrancara de cuajo.

Fue necesaria la actuación de los bomberos

La explosión provocó, al mismo tiempo, un incendio, si bien la rápida llegada de los Bomberos de Ribadumia a la zona hizo posible controlarlo sin que hubiera que lamentar daños mayores.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y ninguno de los habitantes del inmueble salió herido.