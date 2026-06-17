El alcalde Barro pedirá formalmente al Ministerio de Transportes una remodelación de los tramos de la N-550 considerados peligrosos

El fin de semana se saldó con dos nuevos usuarios vulnerables, motoristas, fallecidos en las carreteras de la provincia de Pontevedra. Uno de los sucesos ocurrió la noche del viernes en Redondela mientras que el otro hombre que perdió la vida lo hizo en Barro, en el cruce que conecta esta localidad con Moraña, con la PO-226. En esa misma intersección ya se produjeron más accidentes con resultado mortal y de hecho hay instalado un sistema de indicación al que pasados varios años los conductores hacen poco caso.





El alcalde de Barro, Xosé Manuel Abraldes, ha explicado que esta misma semana se dirigirá de manera formal al Ministerio de Transportes para pedir una remodelación de los dos tramos que considera de alta peligrosidad. Se trata tanto del desvío hacia Moraña como hacia Curro, en el caso del primero el mandatario local explica que se podría resolver con una rotonda. Todo apunta de hecho a que el accidente del pasado sábado se produjo porque el conductor de un vehículo, parado en el cruce, no vio al motorista que circulaba detrás de otro coche y se produjo una colisión frontolateral. Por ello, afirma, una rotonda evitaría sucesos como este.

A ese respecto el subdelegado del Gobierno insiste en que se trata de una zona no declarada como de concentración de accidentes aunque alude a la prudencia de conductores y usuarios. Abel Losada argumenta que no le corresponde a él determinar las zonas de siniestralidad, sino a los técnicos del Ministerio de Transportes. Así, aunque Abraldes reconoce que comprende la argumentación de Losada, considera que más allá de criterios objetivos hay que tener en cuenta la siniestralidad real de la vía. De ahí la petición que el Concello va a dirigir al Ministerio de Transportes.

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