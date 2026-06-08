Una empresa de Barro montará los escenarios de las Festas da Peregrina

Una empresa de Barro se ocupará del montaje de los escenarios de las Festas da Peregrina de este año. El Concello de Pontevedra aprobó este jueves la adjudicación de este servicio a Producciones Emsac SL por 181.865 euros.

El contrato se divide en tres lotes. El primero es la instalación del escenario de la Praza da Ferrería, que costará 28.236 euros; el segundo contempla la colocación del escenario en la Praza de España, que contará con un presupuesto de 72.237 euros, y el tercero garantizará el equipo de luz y sonido en ambas estructuras durante la también llamada Semana Grande de Pontevedra. Este último lote costará 71.390 euros.

La capital provincial suma así un nuevo servicio para las fiestas de verano. En paralelo, la Administración local también tiene en marcha la subasta de los puestos de las atracciones de feria: 224 para las Festas da Peregrina y los 100 restantes para las de O Santiaguiño do Burgo.

La tasa mínima para acceder a estos puestos va de 45 a 10.660 euros. Las personas interesadas disponen hasta el próximo 12 de junio para presentar sus ofertas. La adjudicación será por dos años.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/empresa-barro-montara-escenarios-festas-da-peregrina/202606051135131452085.html