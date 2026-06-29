Mar Capeáns, Esteban Batallán, la Fundación Andrea, Adrián Ben y María Barallobre reciben las Medallas Castelao 2026

La científica Mar Capeáns Garrido, la Fundación Andrea liderada por Charo Barca, el trompetista Esteban Batallán, el atleta Adrián Ben y la empresaria gastronómica María Barallobre han recibido este domingo las Medallas Castelao 2026, una de las máximas distinciones que concede la Xunta de Galicia para reconocer trayectorias destacadas al servicio de la sociedad gallega.

La ceremonia de entrega se celebró en el Panteón de Galegos Ilustres, ubicado en el antiguo convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, y estuvo presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien destacó la aportación de los cinco galardonados, tres mujeres y dos hombres, como ejemplo de una Galicia vinculada al talento, la solidaridad y la excelencia.

Durante su intervención, Rueda afirmó que la Galicia actual “no se puede entender sin la Galicia de la emigración” y aprovechó el acto para trasladar su apoyo al pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados esta semana, así como a la comunidad venezolana residente en Galicia.

El presidente gallego subrayó además que las Medallas Castelao, creadas en 1984 en homenaje al intelectual, artista y político galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, representan una expresión del desarrollo de la autonomía gallega y del avance experimentado por la comunidad en las últimas décadas.

Ciencia, cultura, deporte y compromiso social

La científica compostelana Mar Capeáns Garrido, directora de operaciones del CERN, el mayor laboratorio internacional de física de partículas, recibió el reconocimiento por una trayectoria desarrollada durante más de tres décadas fuera de Galicia. En su discurso defendió la importancia de la cooperación científica internacional y aseguró que el conocimiento “no entiende de banderas”.

Capeáns, doctora en Física por la Universidade de Santiago de Compostela, destacó que el CERN demuestra que la colaboración entre países es clave para impulsar el progreso y animó a la juventud gallega a confiar en su talento y a superar fronteras para alcanzar nuevos objetivos.

También recibió la Medalla Castelao el trompetista Esteban Batallán, uno de los músicos gallegos con mayor proyección internacional. Formado en los conservatorios de Pontevedra y Vigo y en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia, Batallán ha sido trompeta principal en orquestas como la de Chicago y Hong Kong, y actualmente desarrolla su labor docente en Estados Unidos.

El músico dedicó el reconocimiento a “todos los músicos de Galicia” y a las nuevas generaciones, reivindicando la tradición musical gallega y el valor del esfuerzo y la formación.

La vertiente social estuvo representada por la Fundación Andrea, impulsada por Charo Barca tras la muerte de su hija Andrea, a los ocho años, como apoyo a familias con menores hospitalizados y enfermedades de larga duración. Barca recibió la distinción visiblemente emocionada y destacó la necesidad de transformar el dolor en solidaridad y ayuda para otras personas.

En el ámbito deportivo, el atleta Adrián Ben, natural de Viveiro, fue reconocido por una trayectoria marcada por sus éxitos nacionales e internacionales en pruebas de medio fondo. El deportista agradeció el apoyo de su familia y equipo y reivindicó valores como la disciplina, la constancia y la capacidad de superar las dificultades.

La quinta galardonada fue María Barallobre, fundadora de los restaurantes La Penela, quien pasó de la docencia a la gastronomía y logró expandir su proyecto desde Galicia hasta ciudades como Barcelona, París y Bogotá. Barallobre destacó la importancia de ofrecer calidad y mantener la identidad gallega como elemento diferenciador.

Reconocimiento a una Galicia abierta y con talento

Durante su intervención, Rueda aseguró que la Galicia actual “no se puede entender sin la Galicia de la emigración” y recordó que la identidad gallega se ha construido a través de las aportaciones de generaciones tanto dentro como fuera de la comunidad. En este sentido, puso en valor que muchos gallegos han llevado su conocimiento y su trabajo por el mundo sin perder el vínculo con su tierra de origen.

El presidente gallego aprovechó también el acto institucional para trasladar un mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos registrados esta semana, que han dejado un elevado número de víctimas y personas desaparecidas.

Rueda extendió ese mensaje de solidaridad a la comunidad venezolana residente en Galicia y aseguró que la sociedad gallega y sus instituciones estarán “al lado de Venezuela” durante las próximas semanas para colaborar en todo lo posible ante una tragedia que, según señaló, se sigue con especial preocupación desde Galicia.

El presidente de la Xunta destacó además que las Medallas Castelao, creadas en 1984 en homenaje al intelectual, artista y político galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, simbolizan la evolución de Galicia durante las últimas décadas. A su juicio, la comunidad ha vivido “la etapa de mayor estabilidad, avance y progreso de toda su historia” gracias al desarrollo democrático y autonómico.

Rueda defendió que “democracia, autonomía y prosperidad” deben avanzar siempre juntas y afirmó que la estabilidad institucional es la base para garantizar el crecimiento económico y social. En su discurso reclamó una Galicia comprometida con el interés general y alejada de los enfrentamientos, los prejuicios y los discursos que, en su opinión, buscan dividir a la sociedad.

El presidente gallego recordó también el significado de la propia Medalla Castelao, cuya simbología incorpora la inscripción “Deus Fratresque Gallaeciae” (“Dios y los hermanos de Galicia”), y señaló que representa la unión, la identidad y la defensa de los intereses de la comunidad.

Rueda insistió en que Galicia debe seguir siendo una tierra abierta al mundo, capaz de recibir nuevos proyectos y de atraer tanto a profesionales procedentes de otros lugares como a gallegos de la diáspora que quieran regresar. “Quien quiera volver a Galicia para desarrollar un proyecto de vida basado en el trabajo, el esfuerzo y la integración tendrá las puertas abiertas”, afirmó.

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