El ejemplo de superación más solidario recorre 60 kilómetros sobre ruedas en la Pontevedrada

Sergio González, con parálisis cerebral, realizó el Camiño de Santiago con el colectivo Rodando en favor de la donación de órganos

Sergio González tiene una parálisis cerebral, pero eso no le ha impedido llevar a cabo con éxito varios retos en su vida. El último lo realizó el pasado fin de semana, cuando participó en la marcha solidaria Pontevedrada con destino a Compostela en favor de la donación de órganos, sangre y tejidos. Fue un camino muy duro de 60 kilómetros, pero con la ayuda de los voluntarios se ha convertido en todo un ejemplo de superación."Empecé a ir todos los lunes con el colectivo Rodando a andar en bici y llevaba años queriendo hacer el Camiño de Santiago, pero sabía que era mucho para mí. Me dijeron que con la Pontevedrada era la mejor forma y me animé", asegura a su regreso de la capital gallega."En realidad, el esfuerzo ha sido de otros, no mío", reconoce. Sin embargo, su cuerpo también se resintió, ya que tantas horas sentado hicieron mella en sus cuello y en sus piernas. Recibió varios masajes durante la ruta."Para mí esto es un sueño y más desde que el sábado escuché los testimonios de las personas que en su momento necesitaron de la donación de órganos para vivir", dice emocionado. "No veo mejor motivo para hacer el Camiño de Santiago que esta iniciativa solidaria de la Pontevedrada", subraya.Sergio González estuvo un mes y medio preparándose para la ruta, un entrenamiento del que hace partícipe al público en general en su blog: sergio-gonzalez-sergio.blogspot.com. En esta página web también comparte algunos de sus textos, ya que el pontevedrés, usuario de Amencer-Aspace, es escritor.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/04/30/ejemplo-superacion-solidario-recorre-60/2096418.html