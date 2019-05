José Luis Pérez: "Me presento para acabar los proyectos que empezamos y crear 200 empleos"

Afirma que la obra del tanatorio ya empezó, y que la del "acuapark" lo hará esta semana

José Luis Pérez tiene 66 años. Trabajó como delineante antes de dedicarse a la política. Entró como teniente de alcalde de Meis en 1995, y es alcalde desde 1999.-En primer lugar, para demostrar que ser alcalde es vocacional. En segundo, porque tanto el Concello como los vecinos me dieron muchísimas cosas a lo largo de estos 20 años, y quiero dárselas yo también a ellos. En tercer lugar, han quedado pendientes una serie de proyectos, como el parque acuático, el parque empresarial, la granja escuela y el suelo de dotaciones junto al nudo de Curro, que pueden ser fundamentales para el desarrollo del municipio. Quiero terminar lo que empezamos, porque con esos proyectos se podrían crear 200 empleos y fijar población.-Sí, porque además se presentan cuatro partidos. La oposición ha intentado unir fuerzas creando un partido independiente para debilitar al PP , y sobre el papel esto nos pone a todos en una situación más delicada. Pero aquí nos conocemos todos, y espero que los vecinos piensen en todo lo que se ha hecho en Meis hasta ahora y en el futuro. Nosotros vamos a luchar por la mayoría absoluta para tener un gobierno serio y responsable.-Uno de los mayores es que se ha conseguido que el Concello de Meis goce de la mejor situación económica de su historia, con deuda cero y un superávit importante. Eso nos permitirá pedir algún préstamo y hacer varias obras.-Dos de los que tenemos que resolver de manera inmediata son el paro y la bajada de población. Aunque ahora hay un repunte en el padrón que parece indicar una tendencia ascendente, con lo cual en dos años estaríamos de nuevo por encima de los 5.000 habitantes. Y también tenemos que avanzar en la dotación de servicios, porque aunque tenemos parroquias con red de saneamiento en la práctica totalidad de su territorio, hay otras donde estamos al 50 por ciento. Tenemos un proyecto de saneamiento para San Salvador y San Martiño que se va a aprobar en el pleno de la semana que viene (por la actual), y otro para Xesteira, Monte da Casa y Zacande que se va a hacer en convenio con el Ayuntamiento de Ribadumia. También nos gustaría hacer una residencia para personas mayores en el terreno que hay junto al nudo de Curro. Es un proyecto en el que llevamos trabajando desde 2016.-La empresa prevé empezar la semana que viene (por la actual) a vallar la zona de obras y a instalar la maquinaria, pero ha habido un retraso en la tramitación y lógicamente a los inversores no les interesa inaugurar un parque acuático en invierno. El Concello de Meis hizo todo lo que estaba a su alcance y los inversores tenían parte del parque preparado en Meis. Pero con lo que no contábamos era con que el proyecto tuviese tantos obstáculos creados por el PSOE de Meis. Fue necesario resolver las alegaciones que presentaron, y eso provocó el retraso. Al PSOE no le interesaba que el parque se inaugurase este año por las elecciones -Ya sabemos que la burocracia es lenta, y más con este tipo de proyectos singulares. Pero es que si sabiendo eso alguien presenta un recurso, es meterle la puntilla. Pero de todos modos estamos contentos porque todo esto se ha resuelto. Los inversores tienen licencia, y en unos días empezarán las obras del parque acuático. Del mismo modo que también han empezado las del tanatorio de San Martiño, que la oposición decía que era humo.-Lo que nosotros solemos hacer es analizar el agua de las fuentes. Pero en el caso del río Umia, la competencia no es nuestra. Eso es un asunto de la Xunta , y deben resolverlo ellos. Pero hasta ahora nunca hemos tenido un problema en esa zona y nos hemos podido bañar sin ningún problema ahí. En la práctica pedir la declaración de zona de baño no resolvería nada, porque si el río está bien, está bien en todo el curso, y si está mal, está mal todo el Umia, no solo en esa parte.https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2019/05/20/jose-luis-perez-presento-acabar/2108255.html