Los comuneros de Xeve suman más de medio millón de euros en daños por el ganado suelto en el monte

Piden a las administraciones, sobre todo a la Xunta, más implicación para hacer cumplir la prohibición de pastoreo con multas que sean efectivas -A estas pérdidas hay que sumar los destrozos en cultivos y fincas particulares

Los daños causados por el ganado que se cría en libertad en los montes es una problemática común a muchas comunidades de montes en Pontevedra . Y los perjuicios para quienes las sufren no son escasos. El grave perjuicio económico (y también moral, por el trabajo perdido) que causan tanto las vacas como los caballos que se crían libres en el entorno del monte Acibal ha llevado a los comuneros de Xeve a decir basta y a hacer una llamada de atención a las autoridades hacia la situación que atraviesan.Las cifras hablan por sí solas: en septiembre de 2010 elaboraron un informe en el que señalaban que las pérdidas acumuladas por la comunidad de montes por las repoblaciones que, literalmente, se comieron estas reses, sumaban 303.211 euros. Se calcula que desde entonces hasta hoy habría que sumar otros 200.000 euros más en los últimos nueve años. Por ejemplo, solo en el mes de junio de 2017 sufrieron daños por valor de 18.000 euros.Entre 2007 y 2008, justo después de la oleada de incendios de 2006, los comuneros explican que realizaron una plantación de 228.584 ejemplares de frondosas y 95.651 de pinos. "De todos esos árboles no queda nada de nada", explica Juan José González, presidente de la comunidad de montes de Santa María.Todos estos daños los tienen documentados en decenas de informes que han presentado ante miles de cargos, representantes políticos y funcionarios de las más diversas administraciones, pero el caso ha sido nulo. A los daños en el monte, los vecinos de Santa Mar ía reunidos ayer en asamblea sumaban los cientos de euros al mes que se pierden por los daños que causan en cultivos en fincas particulares. "Ademáis do traballo que leva cultivar os campos para que logo o coman os cabalos e as vacas", recalcaba ayer una treintena de afectados.Los comuneros llevan intentando solucionar este problema por varias vías. Trataron de llegar a acuerdos con las asociaciones de ganaderos para ofrecerles una zona amplia de monte en la que pudiera pastar el ganado, siempre que ellos acometiesen el cierre de esta gran parcela. Sin embargo, al final nunca se llevó a cabo el cierre de esta zona de monte.Su asesor jurídico, el letrado Jesús López García, explicó que denunciar a los ganaderos uno por uno tanto por la vía administrativa como ante el juzgado tampoco funciona debido a los problemas para probar la propiedad de las vacas que causan los daños. "En siete años tan solo se han completado ocho expedientes sancionadores a ganaderos con multas muy pequeñas, de 200 euros, algo que casi les compensa", explica.Ahora piden a las administraciones, y principalmente a la Xunta de Galicia , "una mayor implicación" para que se realice una vigilancia efectiva de la prohibición de pastoreo que pesa sobre este monte, con la presencia de los guardamontes con los medios suficientes para determinar la propiedad de las reses y la imposición de las multas que sean necesarias para frenar una actividad que está causando un gran quebrando económico a los afectados. "Si los propietarios de este ganado reciben varias multas consecutivas cada vez que sus reses causan daños, que es casi a diario, en lugar de una mínima sanción cada ocho años, igual se avienen a poner una solución a este problema", añade.