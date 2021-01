El área es la única donde bajan los casos pese a registrar 50 contagios

En siete municipios la incidencia acumulada supera los 250 positivos por cien mil

Poco a poco empiezan a aflorar los contagios vinculados a las celebraciones navideñas. El informe oficial del Sergas del jueves registra que el día de Reyes dejó 50 nuevas infecciones en el área sanitaria. En Pontevedra y O Salnés hay en estos momentos 735 casos activos. Son ocho menos, pero se han tramitado 58 altas epidemiológicas. Es la quinta área de Galicia en número de positivos, por detrás de A Coruña (1.470), Santiago (1.453), Vigo (1.260) y Ourense (764), y la única donde ayer no crecieron.

Del total de afectados en Pontevedra y O Salnés, hay 56 personas que necesitan atención hospitalaria. Son 46 en planta de dos centros (37 en Montecelo y 9 en O Salnés, en Vilagarcía) y hay 10 pacientes críticos en la uci. Es un enfermo grave menos, pero dos más ingresados en planta respecto a la jornada anterior. En las últimas 24 horas se han realizado 742 pruebas PCR, una cifra similar a la precedente (766). El total acumulado de este tipo de test desde el inicio de la pandemia es de 118.495. Respecto a las personas contagiadas ya curadas, han superado la enfermedad desde marzo 6.435. Por contra, el virus se ha llevado la vida de 84 pacientes en el área sanitaria. El último fallecimiento, comunicado este jueves por la noche, fue una mujer de 85 años que estaba ingresada en Montecelo y tenía patologías de base, según el Sergas.

En cuanto a la incidencia acumulada (IA) por concellos en catorce días, el mapa de Sanidade indica que hay siete municipios con más de 250 casos por cien mil habitantes. Son, por número de positivos, A Illa (84), Bueu, (52), Valga (43), Cambados (35), Cuntis (18), Catoira (15) y Barro (15). A Illa, donde desde hoy se hará un cribado masivo a la población, y Valga son los dos que mantienen peor evolución junto a Cuntis. El alcalde de este municipio, Manuel Campos (PSOE), indicó que los contagios están subiendo, pero que no tiene información concreta. «Era algo que esperábamos después de las fiestas y confiamos en que no se disparen», comentó ayer el regidor de Cuntis. Este viernes se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta, pero Campos no prevé que suba el nivel de restricción en el municipio.

Pontevedra y Vilagarcía, junto a localidades como Poio, Marín o Caldas de Reis, están en la horquilla de más de 150 casos y menos de 250 por cien mil habitantes.

Buena evolución presenta Sanxenxo, que a pesar de seguir en el nivel máximo de restricciones y con cierre perimetral conjunto con O Grove, tiene 26 nuevos casos diagnosticados en las últimas catorce jornadas y está en el rango de 50 a 150 casos. Los tres únicos ayuntamientos del área sin positivos en catorce días son A Lama, Portas y Forcarei.

Situación en las residencias

En los centros sociosanitarios de Pontevedra y O Salnés hay 11 casos de covid, según el informe de ayer de Política Social. Son un usuario de la residencia que gestiona Caser en Vilaboa, y diez trabajadores. En cuanto al personal afectado, son cinco empleados en la residencia Domus Vi de Ribadumia, tres en la de Vilaboa, uno en la de Marín y otro en Nuestra Señora de los Dolores de Forcarei. En cuanto a la vacunación, se ha puesto la primera dosis de la vacuna de Pfizer en al menos cinco centros. La previsión del Sergas es inmunizar a 1.900 personas antes del 19 de enero.

