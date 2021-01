Primer balance navideño: veinte brotes familiares de covid en el área

El Sergas dio cuenta este sábado de 63 nuevos contagios en Pontevedra-O Salnés

Todos los expertos sostienen que los efectos de las celebraciones navideñas en la propagación del covid-19 se dejará sentir en las próximas semanas, pero este fin de semana deja un dato contundente sobre la mesa: en estos momentos, el servicio de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra-O Salnés tiene en seguimiento nada menos que veintiún brotes en el área sanitaria, de los que veinte son familiares. Es decir, que tuvieron su origen en celebraciones y reuniones sociales. El único brote de carácter laboral se registra en el Hospital do Salnés, y el pasado viernes afectaba a cuatro trabajadores. Los 21 brotes citados sumaban este sábado un total de 141 casos activos.

En cuanto a los brotes familiares, el jefe de Alertas Epidemiolóxicas, Miguel Álvarez Deza, detalla que en Caldas se registran cinco de ellos que han provocado 30 casos activos de covid; y en Cuntis, otro de los municipios donde se han disparado los contagios, hay tres brotes que suman 11 pacientes.

Esta veintena de brotes familiares tienen buena parte de la culpa de que no se doblegue la curva en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés, donde este sábado el Sergas reportó nada menos que 63 nuevos contagios en 24 horas, lo que elevó la cifra de casos activos a 724 pacientes covid. En el mismo período se decretaron 56 altas.

52 hospitalizados

La hospitalización experimentó un ligero repunte con respecto al balance facilitado el viernes, al subir el número de pacientes ingresados en el Hospital do Salnés de 9 a 10. Ayer seguía habiendo el mismo número de pacientes (30) ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, y 12 en la unidad de críticos del Hospital Montecelo.

Los otros 672 casos covid activos en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés evolucionan en sus domicilios, bajo supervisión de los servicios de atención primaria.

En cuanto a realización de pruebas PCR, en las 24 horas que recoge el último balance se realizaron 504, que se añadieron a las 119.477 que se efectuaron desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Vuelta al colegio con un aula cerrada y positivos en 62 centros

Un total de 62 escuelas infantiles, colegios e institutos de Pontevedra-O Salnés vuelven a la actividad lectiva con casos activos de coronavirus, aunque solo hay un aula cerrada, en la escuela infantil de Barro. Los centros con más casos son el CEIP da Torre, en A Illa de Arousa (8 positivos), el IES Illa de Tambo, en Marín (6) casos) y IES Armando Cotarelo Valledor, de Vilagarcía. (5). Varios centros tienen cuatro positivos: el CPR Plurilingüe San Fermín, de Caldas; el CEIP Manuel Vidal Portela, de Pontevedra; y el IES Soutomaior. Y con 3 infectados figuran el CPR Sonrisas y Lágrimas y el IES de A Illa de Arousa; el IES Johan Carballeira de Bueu; el IES Luis Seoane, de Pontevedra; el CPR Santiago Apóstol, de Soutomaior; y el IES Castro Alobre, de Vilagarcía.

Según detalla la Xunta «os casos vinculados á comunidade educativa correspóndense con positivos detectados durante as vacacións de Nadal que continúan activos no inicio do segundo trimestre».

