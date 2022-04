Intervenidas 18 narcolanchas en el marco de la nueva operación contra el narcotráfico en la provincia de Pontevedra

Una de las naves registradas contaba con un subterráneo oculto con capacidad para fabricar y ocultar planeadoras





La Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido unas 18 narcolanchas y 80.000 euros en el marco de la nueva operación contra el narcotráfico abierta en la provincia de Pontevedra, que se ha saldado con 16 detenidos hasta la fecha.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes próximas a la investigación consultadas por Europa Press, que han puntualizado que el operativo sigue abierto y no se descartan más detenciones y registros.



Según los datos actualizados, si bien en la jornada del martes apuntaron a una veintena de detenidos, este miércoles han puntualizado que ascendieron a 16 los detenidos este pasado martes en esta operación en la provincia de Pontevedra, pero no se descartan más arrestos porque sigue el operativo "abierto".



Este miércoles prosiguen las pesquisas y fuentes consultadas han señalado que puede haber algún registro pendiente. Las mismas fuentes han ratificado que este martes, entre otras localidades de la provincia de Pontevedra, agentes se han realizado 14 registros, entre ellos en los municipios de O Grove, Ponteareas, Moaña, A Lama, Barro, Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa, A Illa y Cambados, así como al país vecino de Portugal.



Fuentes consultadas han apuntado que se han incautado de 18 embarcaciones y 80.000 euros en efectivo, además de dos camiones empleados para traslados y logística relacionada con las embarcaciones.



Una de las naves objeto de registro estaba preparada con un subterráneo oculto al que se accedía a través de un sistema mecánico, y contaba con capacidad para*fabricar y ocultar planeadoras, así como para llevar a cabo pruebas de agua de sus motores, han puntualizado.



El Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados dirige esta investigación en el marco de la cual se han detenido a esas personas por supuestamente fabricar narcolanchas --pode delito de contrabando-- y traficar con sustancias estupefacientes --delito contra la salud pública--. Los arrestados también están investigadas por pertenencia a grupo criminal.



REGISTROS

El juzgado ha autorizado la entrada y registro en tres naves situadas en los partidos judiciales de Vilanova de Arousa, Caldas de Reis y Cangas do Morrazo, así como en ocho viviendas. Además, el martes también se practicaron tres registros en naves situadas en Portugal.



En principio, está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial en el juzgado de Cambados que dirige la causa entre el jueves y el viernes.



OTRO DETENIDO

Dentro de la misma operación se detuvo el sábado a una persona, la cual permaneció incomunicada en dependencias policiales hasta que este pasado martes pasó a disposición judicial al vencer el plazo de la detención incomunicada.



Tras ello, la jueza de Instrucción 3 de Cambados decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido que pasó el martes a disposición judicial. Está investigado por delitos de contrabando, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

