Ao redor dun centenar de cabalos do Monte Acibal protagonizaron este domingo o regreso á normalidade de rápaa de Amil, en Moraña, a máis popular e multitudinaria da comarca. A Asociación Cabalar Monte Acibal recuperou esta tradición, con centos de espectadores tras as restricións sanitarias de anteriores edicións.

Durante todo o fin de semana viviuse a festa con intensidade. O venres celebrouse unha cea campestre e durante a xornada do sábado e a mañá do domingo traballouse en localizar aos cabalos para levalos ao curro de Amil, no Monte Acibal.

Tamén se separaron os poldros e realizouse rápaa e equitación e na tarde do domingo celebrouse a multitudinaria rapa, coa concentración das bestas, co fin de proceder ao seu saneamento e marcado.

O monte Acibal contaba hai unha década con ao redor de 500 reses cando aumentaron os ataques dos lobos ata o punto de reducir a poboación de cabalos salvaxes a 100 en tan só dez anos.

https://galego.farodevigo.es/pontevedra/2022/07/11/amil-recupera-multitudinaria-rapa-68197244.html