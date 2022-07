"Tombo bags" y "Skeirrum" se alzan con los premios del Demoday en el vivero de Barro

Premios del Demoday en el vivero de Barro

El Programa de Emprendimiento del Viveiro de Barro puso hoy el cierre de oro a su primera edición con una jornada en la que se presentaron los doce proyectos que participaron en esta iniciativa de la Deputación, y entre los que se entregaron dos premios de 1.000 euros.

Estos recayeron en "Tombo Bags", iniciativa de un equipo de Pontevedra dedicada a la fabricación de complementos artesanales, como mejor proyecto de emprendimiento sostenible, y "Skeirrum", un proyecto de A Guarda que pretende fomentar un estilo de vida activo entre la juventud, como mejor iniciativa de emprendimiento digital.

Hasta este demoday se acercaron la presidenta provincial, Carmela Silva, y el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, familias de los emprendedores y el jurado de los premios, del que formó parte la diputada de Nuevas Tecnologías Ana Mejías.

En relación la estos galardones, la presidenta de la Deputación dejó claro que "somos moi conscientes do enorme traballo que hai detrás de cada unha destas ideas" y destacó que los proyectos que participaron "son moi importantes xa que pretenden dar resposta as novas demandas que hai na sociedade". Se refirió de manera especial a las mujeres emprendedoras, que fueron mayoría en esta iniciativa, ya que "a traballadoras, creativas, impulsoras, a ter garra non nos gaña ninguén".

El alcalde Xosé Manuel Fernández puso en valor el trabajo que hace la institución provincial para dinamizar el Viveiro de Barro. "O premio máis importante é que a Deputación de Pontevedra poña a disposición de todas e todos vós estes recursos" y destacó la importancia de que "unha administración pública teña o interese, e ao mesmo tempo o coidado, en que todas as persoas que teñan ideas e ganas poidan sacar adiante proxectos, innovación e emprendemento", y más "cando hai iniciativas ilusionantes nas que se ven nichos de mercado".

En esta jornada, además de los proyectos ganadores, se expusieron las iniciativas de "La médica de tus finanzas" (Vilagarcía), que busca educar en finanzas, y "GM Solutions SL" (Barro), que pone en contacto a pymes y familias con profesionales de distintos sectores. También participó "Tv Lux", una empresa de Pontevedra concebida como una plataforma online de contenidos de entretenimiento y crecimiento personal, un proyecto de Marín llamado "Balcones de Loira" y orientado a las experiencias turísticas sostenibles, y tres de Vigo: la "Escuela Medio Ambiental Fragas" que busca disminuir la contaminación ambiental mediante la educación, "Glisacra", de actividades turísticas, y "Troulanda", un proyecto web dedicado al turismo. Además, también se expuso la iniciativa "Cbutts", una empresa de Tui que desarrolló un dispositivo ecológico para acumular colillas.

En el I Programa de Emprendimiento participaron además el "Proyecto energía y eficiencia energética", que desde Pontevedra da información sobre cómo generar energía y mejorar la eficiencia energética, y "Maxu Brava" un proyecto de Vigo dedicado a la producción de proyectos artísticos, educativos y divulgativos con denominación gallega.

https://pontevedraviva.com/xeral/87254/tombo-bags-skeirrum-premios-demoday-vivero-barro/?lang=es