Supernudo de Curro (AG-41) «Hay que hacerse a la idea de que retenciones por las playas va a haber»

ADRIÁN BAÚLDE «Se presenta un veranito bastante complicado». El teniente Roberto Prado Fontán (Pontevedra, 1969), adjunto del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, advierte de que este verano, a nivel circulatorio, «se prevé un aumento significativo, sobre todo, de la gente que viene de vacaciones. Esperamos muchos turismos de la gente que viene de vacaciones a las zonas de playas y motocicletas, que estamos teniendo un número ingente. Todas las concentraciones moteras atraen a muchísimas motocicletas. Está habiendo bastante accidentes con las motos y queremos atajarlos. En un siniestro con motocicleta, las lesiones son mucho más graves que si fueran en turismo», remarca.

—¿Qué puntos de la red viaria se espera sean los más complicados?

—En la provincia, los municipios de costa empezando por la península de O Morrazo, con Bueu, la AP-9, la AG-46, los accesos a las playas y la salida de la CG-4.1 y la PO-315, que es el final de la vía rápida. En la zona de Sanxenxo, que va a triplicar o cuadriplicar la población, el acceso a la playa de A Lanzada. San Vicente de O Grove, AG-41 y la PO-308, a su paso por Poio, van a estar, sobre todo los fines de semana, como se suele decir, petados. Vamos a incidir en esas carreteras con controles de alcohol y drogas, pero, sobre todo, de velocidad. La mayoría de las salidas de vía que estamos teniendo son por excesos de velocidad. En la zona sur, la zona de Baiona, Gondomar, Nigrán, AG-47, AG-57, VG-20, PO-325, que es una carretera que tiene muchísimo tráfico, y la PO-552, así como la AP-9 y A-55. Se trata de desplazamientos, en su mayoría, a Vigo y a Portugal. Hay mucho tráfico por la A-55 en dirección a Portugal, principalmente los días festivos y también fines de semana. El 25 de julio es una barbaridad el tráfico que va para Portugal.

—Velocidad y consumo de alcohol o drogas son infracciones que parece que siempre están ahí.

—Sí. Estamos en el año pospandemia y no hemos notado un aumento significativo en lo que es el consumo de alcohol y drogas con respecto a los años anteriores. Los dos años de pandemia, claro está, bajó muchísimo porque no había circulación. Lo que sí hemos percibido es un aumento significativa de conductores noveles que dan positivo en alcohol. No sé de quien será la responsabilidad, pero, a mi juicio, no se está realizando una labor educativa como debería hacerse. Se debería concienciar a los jóvenes de que el consumo de alcohol debe ser cero. Y en los excesos de velocidad, lo mismo. Conductores noveles que se sacan el carné y se creen que saben conducir, pero conducir es la experiencia. Hay que concienciarlos. Acabo de llegar pero reconozco que en este subsector se está haciendo un trabajo muy bueno.

—Aludía antes a los operativos en festivos, pero imagino que se establecerán en caso de fiestas que tradicionalmente mueven a muchísimas personas.

—Sí, son las de todos los años, las que había antes de la pandemia. Principalmente, Festa do Albariño de Cambados, que este año son diez días y vamos a reforzar los servicios prácticamente todos los turnos. Trataremos de que haya el triple de efectivos en carretera. Luego tenemos la Festa da Auga de Vilagarcía, donde se reforzarán los servicios en la medida que podamos, y la Romaría Vikinga de Catoira, que nos trae de cabeza porque es un sitio bastante complicado de controlar, donde hay muchas carreteras secundarias, muchos caminos y, evidentemente, los infractores, que no delincuentes, tratan de evitar las carreteras principales porque saben que habrá controles.

—Y qué se le puede aconsejar a un conductor que un domingo por la tarde volviendo de la playa se encuentre con una retención.

—Que tenga paciencia. Que salga antes, que no apure las horas. Muchas veces no se puede evitar porque todos queremos apurar el último rayito de sol, sobre todo si trabajamos durante la semana. Lo hago yo y lo hacemos todos. Pero, a lo mejor, en vez de salir a las nueve hacerlos a las once porque en la playa se está de maravilla, sin prisa. Si total si hasta las doce no te vas a ir a la cama. Y, sino se puede, sal un poco antes. Si te encuentras en un atasco camino de la playa vas a llegar de mal humor, no vas a disfrutar del días y vas a volver a casa cabreado no, lo siguiente. Hay que hacerse a la idea de que retenciones va a haber. Por eso, paciencia, no cabrearse y buscar las horas en que menos tráfico habrá. Si nos pegamos el madrugón para ir a trabajar podemos hacerlo para disfrutar.

«Es muy duro empatizar con ese padre y decirle que su hijo no va a volver a casa»

Asumiendo que «la mayoría de accidentes con víctimas mortales están ocurriendo carreteras secundarias», por lo que se está incidiendo en estas vías, el teniente Roberto Prado reconoce que, a día de hoy, «pocas cosas me quitan el sueño. Lo que me quita el sueño es después de un accidente mortal tener que acudir a una casa a avisar a la familia y comunicarle la noticia. Es una cuestión personal, pero se me hace muy duro empatizar con esa familia, empatizar con esa madre, empatizar con ese padre y decirles que su hijo no va a volver a casa. Tienes que hacerlo porque es tu trabajo, pero sé como tengo que hacerlo con la máxima delicadeza posible».

—¿Y cómo reaccionan?

—Te encuentras reacciones de todo tipo, desde la negación —«eso no es cierto. Váyase que estoy esperando a que llegue mi hijo»— hasta quien te abraza y se echa a llorar. Y casi terminas llorando con él porque todos somos humanos, tenemos sentimientos, tengo hijos, familia. Lo más duro de mi trabajo es esto. Por suerte, estamos recibiendo formación en este sentido. Esa día sí que quita el sueño. Luego, quieras que no, sigues en contacto con esa familia. De todo esto, a lo mejor, lo más gratificante es que, tiempo después, vuelves a verlos y ya me ha pasado el pararse un padre y abrazarme diciéndome «gracias por todo lo que hicieron».

—No cabe duda de que la labor preventiva es crucial, incluso, en el caso de conductores profesionales.

—Sí. Como todos los años, y es algo que ya ha dicho la DGT, se restringirá la circulación de camiones y transportes de mercancías peligrosas los días señalados. Pero este verano me temo que va a estar todo muy masificado

