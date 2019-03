Sanxenxo, Ponte Caldelas y Barro figuran entre los municipios gallegos con más suelo industrial vacío

El polígono de Nantes se reactiva quince años después con la primera licencia de ocupación -En el de Outeda avanzan las obras de Froiz, que servirá de impulso al parque -Xestur ofrece descuentos del 30% en A Reigosa

Galicia suma cerca de 1.500 hectáreas de suelo industrial vacío y pendiente de venta, un fenómeno que se concentra especialmente en una veintena de municipios, entre ellos los de Sanxenxo, Ponte Caldelas y Barro. Así se pone de manifiesto en un estudio sobre la sobreoferta de suelo empresarial, elaborado por Julia Vázquez Sánchez y José Mar ía Tubío, del Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago.Aunque son Compostela, Curtis, Outeiro de Rei, Narón y Lugo los municipios gallegos con mayor superficie de terrenos industriales sin uso, todos ellos por encima de las 54 hectáreas cada uno, los tres concellos de la comarca de Pontevedra figuran entre aquellos con más suelo pendiente de ocupación, en especial en el caso de Sanxenxo, cuyo polígono de Nantes de iniciativa privada, con apoyo municipal, comienza a ver la luz al final del túnel tras quince años de trámites y 45 hectáreas vacantes en su práctica totalidad. Por su parte, el de Outeda, en Barro, suma 35 hectáreas más, según el citado estudio. En este parque, que gestiona la Diputación, ya están en marcha las obras del gran centro logístico de Froiz, que servirá de "foco de atracción" a otras empresas. A su vez, el de A Reigosa, en Ponte Caldelas, aún tiene en oferta unas 26 hectáreas, si bien su ocupación ya supera con creces el 50%. En este caso, Xestur mantiene bonificaciones del 30% para vender el suelo vacante. En A Reigosa existe desde hace años también una central de transportes totalmente desocupada. Son en conjunto alrededor de 106 hectáreas, es decir, más de un millón de metros cuadrados.El estudio de Julia Vázquez Sánchez y José María Tubío destaca que "aproximadamente la mitad de los polígonos gallegos cuentan con una ocupación inferior al 50%" y señala que unas de las razones "es la falta de adecuación de las características de la oferta" y "el suelo disponible no se acomoda a los requerimientos" de las empresas. También hace referencia a la "competencia entre municipios por atraer actividades económicas específicas a los polígonos".Se destaca que en Galicia hay unas 6.700 hectáreas de suelo industrial ejecutado o en proyecto, y un 16% de los polígonos se localiza en la provincia de Pontevedra, con una ocupación media del 46%.En torno al municipio de Pontevedra se localizan seis polígonos industriales, que suman más de 900.000 metros cuadrados de suelo empresarial, siete si se incluye el de A Lama. La relación está formada por los de O Campiño, A Reigosa, la central de transportes de Ponte Caldelas, Granxa do Vao en Campañó, el polígono de Barro y los de Campo Lameiro y A Lama, un listado, elaborado por el equipo que elabora anualmente el observatorio urbano de Pontevedra.No incluye las instalaciones de la comarca del Umia ni el de Nantes en Sanxenxo, así como tampoco las de O Morrazo . En cuanto a la ocupación, el de Nantes es el caso más llamativo. El Concello de Sanxenxo acogía en octubre pasado el acto de recepción de este parque después de un complejo proceso que comenzó en 2002 y que permitió urbanizar miles de metros cuadrados pero que aún permanecen vacíos.El Concello de Sanxenxo se marca el objetivo de revitalizar este año el parque con la implantación de empresas y crear unos 4.000 puestos de trabajo. Tras este largo paréntesis, el parque ya está en condiciones de acoger empresas y la comisión de Urbanismo ya aprobó la primera licencia de ocupación, a favor de la empresa Andenoa. El parque empresarial abarca una superficie de 650.000 metros cuadrados aproximadamente y sus promotores invirtieron en la urbanización alrededor de 16,5 millones de euros. Esta apuesta va a suponer una inversión económica que supera los 150 millones, según estimaciones de la junta de compensación.Asimismo, el desarrollo y puesta en funcionamiento del parque empresarial de Nantes implica que el Concello pasa a ser titular de casi 40.000 metros cuadrados de parcelas urbanizadas, sobre las que se pueden construir naves comerciales, industriales o edificaciones de servicio; 76.500 metros cuadrados de zonas verdes; 14.000 de parcelas destinadas a equipamientos municipales de uso público, y 7.500 metros más de parcelas para equipamientos urbanos.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/03/20/sanxenxo-ponte-caldelas-barro-figuran/2071934.html