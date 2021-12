Cierra la mítica discoteca La Luna de Pontevedra tras morir repentinamente uno de sus fundadores

Cedida por la Banda Xuvenil de Barro-Foto de Sergio Oubiña

La alegría que se le presupone al día de Navidad se evaporó esta mañana para numerosas personas ligadas al mundo del espectáculo y el ocio nocturno en Pontevedra y Galicia. La tristeza imperó en cuanto se supo que hoy, repentinamente, falleció el empresario Emilio Sacarrera Ruza (Pontevedra, 1950). Tenía 71 años y, según explicaban desolados quienes ayer todavía departieron con él, fue un infarto de miocardio el que provocó su inesperado óbito. Vivía en Pontevedra y es en su ciudad donde está siendo velado.

Emilio Sacarrera Ruza era un hombre tan conocido como polifacético. Lo era casi todo en el mundo de la producción de espectáculos, donde algunos le llamaban cariñosamente «el patrón de patrones», por la gran experiencia que tenía. En la época dorada de las salas de fiesta, con los años ochenta todavía iniciándose, fue uno de los empresarios avispados que montó la potente sala Equus de Pontevedra junto a otros socios. Lo suyo era el montaje, el apoyar la creación de grandes locales. Y, para entonces, ya había puesto mano también para que saliesen adelante otras salas míticas como Daniel o Atlántida.

Fue tiempo después cuando, junto a otros socios, montó la incombustible discoteca La Luna, de la que seguía siendo copropietario y por la que seguía yendo de forma continua. Precisamente, en las redes sociales de la sala de fiestas pontevedresa fue donde primero se dio la noticia de su fallecimiento. En un sentido mensaje de Facebook, La Luna señala: «Hoy es un día muy triste para la Luna. Esta mañana, a causa de un infarto de miocardio, ha fallecido Emilio Sacarrera Ruza, socio fundador de la discoteca. Permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso».

Jorge Santos, compañero, amigo íntimo y socio de La Luna con Emilio Sacarrera, confirmaba después que este último se había sentido indispuesto esta misma mañana y había fallecido. «Estamos totalmente desolados, no hay palabras para explicar esto. Emilio estaba de maravilla, siempre activo, siempre ahí para todo. Ayer mismo hablé con él, no me lo puedo creer», indicaba. Y añadía que nadie en La Luna tiene hoy ánimos para seguir adelante con la música y el baile. De ahí que se cierre por el luto.

Pero no solo por su vertiente como hostelero se le conocía a Emilio Sacarrera, a quien en el 2013 se le otorgó el galardón Amigos de Pontevedra por su contribución a hacer grande la ciudad. El empresario era también el administrador de la empresa Producciones Emsac, que se encarga del montaje de grandes escenarios en los festivales más importantes de toda Galicia. Sacarrera, a la cabeza de todo su equipo, ponía mucha de la logística necesaria para que saliesen adelante festivales tan importantes como el Resurrection, el Son do Camiño o el PortAmérica.

Más allá de su trayectoria empresarial, Sacarrera tenía además un compromiso humano y social que hoy muchos le agradecen y ensalzan. Así, la Banda Xuvenil de Barro era una de las que mostraba dolor por su muerte y le recordaba así: «Hoxe é un día triste para toda a familia da Banda Xuvenil de Barro, deixounos de xeito repentino don Emilio Sacarrera Ruza, socio de honor da banda dende o ano 2017. Un home sempre disposto a colaborar e que sempre tiña un si para nós; os concertos máis emocionantes que demos en Barro sempre contaron coa súa axuda desinteresada. O noso festival de bandas non sería o mesmo sen a súa colaboración».

El funeral tendrá lugar mañana, domingo 26, a las 12.00 horas en el salón de actos del tanatorio San Marcos de Pontevedra, donde se está velando. Posteriormente, será incinerado en la intimidad familiar.

