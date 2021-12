Cuarta etapa del reto del Camino para Sergio y Jenner

Jenner David Ludeña y Sergio González, en A Barosa, tras completar la cuarta etapa de su reto del Camino entre Pontevedra y Barro

Otra etapa ya en el bolsillo. Y van cuatro. Este domingo los pontevedreses Sergio González y Jenner David Ludeña, junto al equipo de voluntarios del Programa Rodando que coordina Silvia Rey, completaron la cuarta etapa, con salida de Pontevedra pasadas las 9 horas y llegada al parque de A Barosa, en Barro. Fueron 15,24 kilómetros que el grupo cubrió en 5 horas y 23 minutos. Su reto del Camino Portugués a Santiago comenzó el pasado 12 de octubre y todo apunta a que estos luchadores lo van a conseguir. Sergio, que tiene parálisis cerebral, comentaba desde Caldas, donde el grupo paró a comer tras la caminata, que a primera hora amenazaba lluvia, pero que al final el cielo respetó a los andarines. «Fue una etapa bonita y no tan cansada como otras y también más corta», señala.

Más dura, por los dolores y espasmos musculares previos, fue para Jenner. No obstante, el joven que padece condrodisplasia metafisaria tipo Jansen no dudó en tomar la salida este domingo. Tras completar el recorrido entre Pontevedra y A Barosa, se mostraba contento a pesar de no tener el mejor día. «Hoy no tenía un día bastante bueno por el dolor y los espasmos musculares a nivel físico, pero sí toda la confianza para dar visibilidad al colectivo de personas con diversidad funcional. Este reto no es mío, es por todas esas personas y el esfuerzo vale la pena». Tanto Jenner como Sergio tienen ya ganas de afrontar la quinta etapa, que se desarrollará, si el tiempo deja, el próximo domingo, 12 de diciembre. También quisieron agradecer el apoyo impagable de los voluntarios y, en especialm a Silvia Rey que, en la coordinación, hace «una gran labor».

El grupo, tras completar la cuarta etapa del reto, en A Barro, en el municipio de Barro