«Sigue o teu instinto», la mejor película turística del mundo, describe la provincia de Pontevedra

La Diputación y el equipo de Esmerarte celebran el premio a la mejor película turística del mundo

«Follow your Instinct» («Sigue o teu instinto») ganó esta mañana el premio a la mejor película turística del mundo, en un trabajo que describe la provincia de Pontevedra, según anunció la Diputación tras conocerse el fallo del certamen organizado por el Comité Internacional de Festivales de Películas Turísticas (International Committee of Tourism Film Festivals). La producción pontevedresa la realizó Esmerarte Industrias Creativas por encargo de Turismo Rías Baixas, organismo dependiente de la Diputación. La presidenta provincial, Carmela Silva, se manifestó muy satisfecha con el resultado, ya que con 65 puntos del jurado, el vídeo pontevedrés sacó 15 al siguiente en la lista. «Na Deputación de Pontevedra, en Turismo, estamos absolutamente felices. É o segundo ano que temos o primeiro premio ao mellor vídeo do mundo. En España é o único vídeo que ten este primeiro premio, porque Madrid tivo o terceiro na nosa categoría e iso amosa a valía deste premio». Carmela Silva felicitó a los ganadores: «Quero recoñecerlle a Esmerarte, que foi quen fixo o video, a súa capacidade creativa, a súa sensibilidade, a súa calidade que amosa que somos unha provincia no que o sector audiviosual é moi potente. Tamén a xente que traballa en Turismo Rías Baixas e á súa diputada que fan un traballo excelente».

En la sinopsis de «Sigue o teu instinto» del certamen internacional, se explica que esta producción «se basa en eventos reales, en momentos específicos en la vida de la actriz española Celia Freijeiro y su viaje de regreso a casa, a las Rías Baixas. Los amigos y la familia de Celia participan también, como personajes de apoyo».

Desde Esmerarte indicaron también su gran satisfacción por este premio, que reconoce la calidad de su trabajo y también se enfatizó el papel desempeñado por Celia Freijeiro en el éxito de este vídeo.