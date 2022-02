Desfile de carnaval sí, desfile no. Esa es la cuestión

Las celebraciones este año del carnaval volverán a estar condicionadas por la pandemia del coronavirus, de tal modo que muchos concellos de Pontevedra y su entorno han optado por suspender sus desfiles y actos más multitudinarios, mientras que otros han confirmado ya que los mantienen. Pero, ¿cómo se celebrará el entroido en cada uno de estos ayuntamientos?

Pontevedra

La calle vuelve a coger protagonismo. A partir del 25 de febrero con la recepción al rey Urco y la lectura del pregón a cargo del Equipo Ja, la capital provincial recupera algunas de las tradiciones, como el concurso de Murgas o el velatorio de Ravachol, mientras que ha vuelto a cancelar otras, el desfile de carnaval o el que estaba protagonizado por el icónico loro de la botica de Perfecto Feijoo, que, sin embargo, será incinerado el 5 de marzo. Pese a ello, el entroido volverá a tomar las calles de la ciudad con obradoiros, pasacalles o la representación de los entroidos tradicionales, pero también con música en directo. De igual modo, se retoma O Día do Pirata (1 de marzo) con el «desembarco da tripulación do Burla Negra no centro histórico», mientras que las Xornadas sobre o Entroido de Galiza «aportarán diversas visións sobre unha das tradicións máis seguidas, particulares e importantes do país, a través dunha serie de conferencias, mesas redondas e presentacións».

Marín

Marcados por la tragedia del Villa de Pitanxo. El hundimiento del pesquero Villa de Pitanxo, que tenía base en el puerto de Marín, ha determinado que el Ateneo Santa Cecilia anunciase la suspensión de todas sus actividades «con motivo do entroido e o Enterro da Sardiña», mientras que el Concello ha optado por reducir «as súas actividades para os días da fin de semana e centrarase sobre todo nos máis pequenos». Previamente, el Concello ya había confirmado la suspensión del desfile de unas fiestas que comenzaron este domingo con la inauguración de la exposición del Entroido tradicional de Ourense. Cigarróns e o Castrón Meco en el Museo Manuel Torres.

Poio

Apostando por la tecnología. El de Poio es otro de los concellos que ha optado por suspender los desfiles y actos masivos, caso del entierro del Galo Fodorico o el del Galo Bruxo. Por el contrario, ha optado por una programación en la que se recuperarán imágenes de los carnavales del antaño, así como se ha apostado por impulsar dos concursos virtuales.

Bueu

La reinvención del entroido. Tampoco habrá desfile en Bueu, donde el entroido «se reinventará cunha programación máis reducida do habitual e adaptada ás circunstancias sanitaria». El punto neurálgico será una carpa instalada en la Praza Massó.

Vilaboa

Madamas e Galáns. Tras la presentación este fin de semana, las Madamas e Galáns volverán a ser los grandes protagonistas del Entroido de Cobres, que arrancará oficialmente este sábado con una gran fiesta que, al igual que el resto de eventos, tendrá como epicentro una carpa habilitada en Riomaior. A lo largo de cuatro días se sucederán las actuaciones Assia, DJ Charlie, Marcelo Dobode, Víctor Movilla, Trío Azar y Xtra, así como los cantos de taberna y los recorridos de carnaval por las distintas parroquias del municipio. No obstante, el día grande será el martes, 1 de marzo, jornada en la que desarrollará la Corrida do Galo, que estará presentada por el humorista Rafa Durán, y en la que también se ha programado la Queima do Galo. El Martes de Entroido finalizará con una fiesta, el Son das Tabernas.

Sanxenxo

Entroido de transición. Como una «transición á normalidade» y «apostando por actividades ao aire libre que manteñan vivo o espíritu». Así se vivirá el carnaval en Sanxenxo, donde el gobierno local ha optado por no organizar un desfile, al tiempo que apuesta por sacar a la calle, a la plaza de Os Barcos, concretamente, el concurso de parodias Feito na casa, «no que os participantes deberán representar e escenificar situacións, feitos da vida cotiá, de actualidade... con humor e moito inxenio». Además de talleres y animación en las calles, se mantienen en Portonovo el entierro de la sardina y la Festa do Jato.

A Lama

Las murgas toman el protagonismo. Sin desfile, pero con ganas de pasarlo bien. Así encara A Lama este entroido, que tendrá dos platos fuertes el 4 de marzo. Por un lado, el festival de murgas y, por otro, la fiesta de carnaval infantil que estará amenizada por el Dúo Prisma.

Ponte Caldelas

Fiesta al aire libre. El de Ponte Caldelas es otro de los concellos de Pontevedra que, si bien no celebrará desfile, sí que programó una fiesta al aire libre.

Portas

Concierto de Susana Seivane. En Portas, todo los actos del carnaval se concentran el 13 de marzo en la Azucreira, día en el que hay programados hinchables para niños, un concierto de Susana Seivane y la actuación de la murga Os do Val do Lérez.

Barro

Carnaval en línea. Por su parte, en Barro también se apuesta por las tecnologías impulsando un carnaval en línea, de tal modo que se ha convocado un concurso fotográfico de disfraces para personas empadronadas en este municipio. Además, el 6 de marzo, está programado el tercer Certame de Murgas.

Moraña

Desfile y animación. Por el contrario, Moraña es de los concellos que ya ha confirmado que mantiene su desfile, concretamente, el 27 de febrero y con salida desde el Multiusos. «Tras o desfile, poremos animación para os máis pequenos e en xeral para toda a familia», señaló el alcalde José Cela, si bien remarcó que hasta el último momento no se sabrá si se podrán repartir orejas.

Cuntis

Inscripción abierta. Hasta este viernes, 25 de febrero, estará abierta la inscripción para tomar parte activa en el desfile que organiza el Concello de Cuntis el próximo domingo. La salida se realizará desde Casa do Monte siendo obligatorio el uso de mascarilla por parte del público y de los participantes. Hay premios a los mejores disfraces de individual, parejas, grupos y comparsas.

Caldas de Reis

Fiestas canceladas. A principios de febrero, el Concello anunció la suspensión de los carnavales: «Ante o elevado número de casos de coronavirus que se manteñen en Caldas, o Concello decidiu hoxe cancelar as actividades previstas para o Entroido deste ano, posto que non se dan as condicións axeitadas».

Por concretar

Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro. Por su parte, el alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, confirmó este lunes que el carnaval se celebrará en el municipio, si bien aún se tiene que concretar una programación que se espera dar a conocer en breve. Otro tanto se puede decir de Campo Lameiro, donde, en el momento de realizar este reportaje, no habían ultimado la posible programación que se desarrollará en estas fechas tan señaladas

