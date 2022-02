El Carnaval llega a Barro con un concurso de disfraces y el III Certame de Murgas

Entroido de Barro 2019 © Concello de Barro Cartel del Carnaval 2022 de Barro © Concello de Barro

En el Concello de Barro ya comenzaron los preparativos para festejar Carnaval. Las actividades anunciadas hasta el momento en la programación son un concurso de disfraces y el III Certame de Murgas, cuya primera edición comezaron a organizar en el 2019.

Por segundo año consecutivo, el concurso de disfraces se realiza en línea, es dicir, a través de las redes sociales. Los partipantes tendrán que enviar fotos de sus disfraces y la ficha de inscripción al correo electrónico omix@barro.gal a partir del miércoles 16 de febreiro ata el 23 si quieren optar a algún de los premios de las dos categorías: individual o grupo de convivientes.

Las imágenes se publicarán en un álbum del perfil de Facebook de la Oficina Municipal de Información Xuvenil de Barro (OMIX), coronándose como ganadoras las que obtengan más reacciones hasta el 2 de marzo. Las personas afortunadas, que serán anunciados el día 5, obtendrán como recompensa vales para el consumo en el comercio local y hostelaría del municipio.

Para el domingo 6 de marzo, el cartel presenta el III Certame de Murgas, que tendrá lugar en la Nave da música a las 19:00 con entrada libre hasta completar aforo. Por ahora se desconocen las premiaciones y participantes, que en ediciones anteriores recogían nombres como Murga do Naveiro, El Equipo Ja y Os do Val do Lérez.

