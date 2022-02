Lucía Pérez, Barro: "Espero aprender muchísimo en Canadá, conocer gente nueva y ver paisajes diferentes"

Lucía Pérez Moretti, becada por la Fundación Amancio Ortega, ante el rótulo de la plaza de Ourense, en Pontevedra. DAVID FREIRE

Alumna del IES de Barro, localidad donde vive con su familia, esta joven de 15 años es una de los 25 estudiantes de la provincia que ha logrado una beca para estudiar el próximo curso en Norteamérica

Lucía Pérez Moretti, que cumplirá 16 años el próximo mes de abril, estudia 4º de ESO en el IES de Barro y a partir de septiembre cursará 1º de Bachillerato en algún centro educativo de Canadá, gracias a una beca de la Fundación Amancio Ortega. Ella es una de los 25 estudiantes de la provincia (70 en toda Galicia y 330 del resto de España) que lograron esta ayuda tras presentarse a una convocatoria de 10.000 jóvenes de todo el país. Vive en A Portela (Barro), con su hermana mayor y sus padres, llegados de Argentina hace casi dos décadas. Ellos están felices y orgullosos por esta "gran oportunidad" que se le presenta, aunque eso suponga, por otra parte, estar diez meses sin verse. ¿Qué le llevó a presentarte a la convocatoria de esta beca?

Ya hace un par de años que pensaba en presentarme, pero las cancelaron por la covid y ahora me enteré que volvían, así que pensé que era mi oportunidad de intentarlo. Junto a mi hermana empezamos a presentar los papeles.

¿Cuáles son los criterios que hay que cumplir? ¿Cómo fue el proceso de selección?

Hay dos exámenes, un listening y un reading y también tienes que tener una buena media de Inglés del curso anterior y una buena nota en general. Eso contaba bastantes puntos. Después hay una prueba oral, por videoconferencia, con psicólogas. Tenías que exponer un tema, el que quisieras, hablando en inglés durante tres minutos y te hacían preguntas.

¿Hubo nervios, vergüenza... con estas pruebas?

¡Qué va! Coser y cantar no fue, pero no me puse nerviosa. Solo un poco antes de que me llamaran para la videoconferencia pero cuanto empecé a hablar me olvidé de todo y fue muy natural.

¿Hay alguien más en su instituto que se haya presentado?

Una compañera de clase, pero no pasó el primer examen.

La beca permite estudiar todo un curso en Estados Unidos o Canadá y le tocó el segundo. ¿Tenía alguna preferencia?

Prefería Estados Unidos, la verdad, por lo típico de las películas de cuando eras pequeña, pero Canadá también me encanta, también es precioso.

Falta saber en qué punto concreto del país recalará, cómo será la familia que la acoja... ¿Le preocupa?

Va a ser sorpresa. Sí que me preocupa un poco el tema de la familia, que te toque una buena, porque no siempre te toca lo esperado. Pero el distrito no, porque siempre te mandan a lugares muy bonitos.

En Canadá le tocará comunicarse en inglés y, ¿también en francés?

Di Francés entre 1º y 3º de ESO, pero este curso no. Sé lo básico, pero también podré aprender.

¿Qué espera de esta experiencia?

Aprender muchísimo, mejorar el idioma, aprender a nivel cultural, cosas sobre el país, ver sitios diferentes, paisajes distintos, conocer gente nueva...

¿Cuál es su asignatura favorita?

Biología. Y Educación Física, porque me encanta el deporte.

¿Podrá elegir materias allí?

Sí, hay optativas y muy variadas como cocina, teatro, física en laboratorios...

Se irá a finales de agosto. ¿Emocionada? ¿Le gustaría irse ya?

Estoy muy emocionada por ir, pero estos meses también son muy importantes para estar con la gente que vas a dejar durante diez meses.

¿Y la familia, lo lleva bien?

Sí. Los voy a echar de menos, pero en diez meses ya los volveré a ver.

