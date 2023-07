🥊 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒂𝒐 𝑲𝒊𝒄𝒌𝒃𝒐𝒙𝒊𝒏𝒈, curso gratuito financiado pola Xunta de Galicia

π‘°π’π’Šπ’„π’Šπ’‚π’„π’Šπ’́𝒏 𝒂𝒐 π‘²π’Šπ’„π’Œπ’ƒπ’π’™π’Šπ’π’ˆCurso de introduciΓ³n ao Kickboxing, un deporte de contacto, para menores de 16 anos.O curso levarase a cabo no mes de agosto e terΓ‘ lugar no pavillΓ³n municipal de Santo AntoniΓ±o. Os horarios variarΓ‘n en funciΓ³n das idades e das categorΓ­as.Se tes interese podes ampliar mΓ‘is informaciΓ³n no telΓ©fono 683 626 716.