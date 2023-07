La impotencia de Humberto ante la polémica circunvalación de Pontevedra: «Aposté por el rural y ahora mis invernaderos peligran»

Vecinos de Bora y Xeve alertan de que lucharán para que el proyecto de la A-57 se cambie tanto por la afección a casas y negocios como al patrimonio y al paisaje



La carretera A-57, la futura circunvalación de Pontevedra, es un proyecto que lleva años de tramitaciones y obras. Ahora se pretende licitar un nuevo tramo, el de A Ermida a Pilarteiros, tras haber llegado ya la construcción de la carretera hasta Marcón. El problema es que este nuevo trozo del vial, de cinco kilómetros, deja un reguero de afectados. Los primeros, el patrimonio y el paisaje, tal y como indica el propio informe de impacto ambiental que, aunque da luz verde a hacer los trabajos, alerta de que la carretera va a causar severos daños patrimoniales, destruyendo dos mámoas, o señala también el riesgo de vertidos al Lérez. De paso, deja también una ristra de consecuencias económicas y sociales; de vecinos a los que la carretera les afecta a sus casas o a sus negocios. Es el caso de Humberto Villanueva, de 38 años y de Bora, que con tanta pena como impotencia cuenta su historia: «Aposté por el rural, soy el único chaval de la aldea que trabaja en el campo y ahora, con este trazado, mis invernaderos peligran». En su caso se reflejan los de otros que, por una causa o por otra, también sienten que la A-57 le mete un hachazo a Bora y Xeve.

Humberto estaba en el paro cuando, en el año 2016, miró hacia el campo para buscar una salida laboral. Comenzó con un proyecto de invernaderos en O Teso, en Bora, y de ahí acabó saliendo una empresa llamada Eco Hortalizas Murgueira, que como su nombre indica apuesta por la producción ecológica. Logró, no sin mucho papeleo de por medio, que en el 2018 le diesen la certificación de agricultura ecológica. Y lleva años dando el callo para lograr sacar adelante una producción de tomates, judías, lechugas o pimientos de media tonelada al año. Dice que complementa este trabajo con el de desbrozar fincas allí y que todo cuanto paga con este último chollo lo invierte en los invernaderos: «Tuve una subvención de 25.000 euros, que de momento me pagaron una parte y tengo aún trabajo por delante. Pero en estos años logré ir tirando, vendo a particulares y a almacenes», aclara Humberto VIllanueva desde O Teso.

¿Qué le ocurre a él con el tramo de la A-57 que pasa por Xeve y Marcón? «El trazado pasa a unos 300 metros de mis invernaderos, lo cual deja mi producción en una situación muy complicada. Va a haber contaminación, polvillo, ruido de coches y afectación a los manantiales y por tanto al agua. Me parece dificilísimo que pueda seguir adelante con el sello ecológico. Si el trazado no se varía, veo el futuro bastante complicado».

«¿Apuestan por el rural?»

Humberto reflexiona sobre lo que ocurre con el trazado y señala que, más allá del perjuicio para sus intereses económicos, hay que reflexionar sobre lo significa que una carretera afecte sobremanera al patrimonio y al paisaje —tal y como indica el informe de impacto ambiental, influye incluso a una zona declarada como Red Natura—. Él se pregunta retóricamente: «¿Apuestan los políticos por el rural? Yo creo que no mucho. Creo que este proyecto lo tuvo que hacer alguien que no se molestó en venir a Bora y a Xeve y ver las cosas sobre el terreno. Porque podría pasar por zonas donde no tendría esta afectación. Aquí es un desastre para algunas casas, cierres y también para negocios como el mío, en pleno rural, con la falta que hace que haya gente que esté trabajando en nuestro rural...». Su desesperación tiene eco tanto en su parroquia como en Xeve, donde muchos vecinos están de uñas con la A-57.

El tramo de Barro también suscita polémica y se está a la espera de ver si acaba variándose

De momento, las voces críticas con el trazado de la carretera A-57, es decir, de la circunvalación de Pontevedra, se escuchan tanto en Bora como en Xeve. Pero, seguramente, será cuestión de tiempo que también resuenen en Barro. ¿Por qué? Porque en ese municipio es donde desemboca este trazado y, en su día, tanto el Concello como algunos particulares ya presentaron alegaciones. El asunto es que, por el momento, nada se sabe de cómo está el proyecto, tal y como indica el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, que señala que no tuvieron contestación a las alegaciones y que tampoco hay todavía informe de impacto ambiental de este último tramo.

¿Por qué se alegaba desde Barro? En su día, el principal problema que se detectó con el proyecto con la parte final de esta carretera, es decir, con el punto donde se encontraría con el macronudo de Curro. Recuerda el alcalde que, tal y como inicialmente estaba previsto hacer las cosas, supondría meterle una carga de coches importantísima al corazón de la parroquia de Curro, a la zona de la iglesia parroquial. Y que desde el Concello se quiere evitar a toda costa esta cuestión, de ahí que se haya alegado con el objetivo de que se varía el proyecto constructivo.

Hace ya varios años que se alegó. De hecho, posteriormente, en el 2018, Fernández Abraldes se reunió con la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, para reclamar ese cambio constructivo. En aquel momento Larriba le indicó que era precipitado hablar de las variaciones del trazado y que cuando estuviese el proyecto definitivo se vería cómo quedaba realmente. Desde entonces, a Barro no llegaron novedades.

