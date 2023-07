O Rego da Moura, un castañal legendario de Xeve, en Pontevedra, que la A-57 prevé atravesar

Ramón Leiro

También quedarán afectadas las llamadas Mámoas da Barburiña, tal y como se indica en el informe de impacto ambiental de la carretera de circunvalación



Dice la leyenda que, bajo O Rega da Moura, un castañal de la comunidad de montes de Santo André de Xeve que reina en el mapa emocional de muchos vecinos de la parroquia, puede que, como en todos los lugares donde se supone que habitaron los moros, haya un tesoro ahí enterrado; oro del bueno entre los castaños y el majestuoso Lérez. O donde está la llamada Pedra da Moura. Posiblemente mente nunca se sepa si realmente esas alhajas están ahí o es solo una leyenda más de la tierra meiga gallega. Lo que tienen muy claro en Xeve, desde Jesús Castro, Suso, el presidente de los comuneros a muchos otros vecinos es que O Rega da Moura es un tesoro en sí mismo; por sus árboles, por los corzos y demás fauna salvaje que corre a menudo por él y por su ubicación, no muy lejos del emblemático río que da de beber a Pontevedra. Por eso creen que el hecho de que A Rega da Moura vaya a ser atravesada por el segundo tramo de la circunvalación de Pontevedra, de la A-57, tal y como se recoge en los planos que ellos fueron consiguiendo a cuentagotas, no es una cuestión menor para la parroquia.

Suso, José Luis, Ángeles o Elena, todos vecinos de Xeve, llevan hasta el castañal. Lo hacen por un camino de tierra muy próximo a la pista que arranca en el núcleo de A Cascada. Y, al llegar, le dan un tirón de orejas al portavoz de los comuneros: «Presidente, hai que limpar mellor este souto», le espetan. Suso sonríe y dice que, efectivamente, llevan razón. Pero que es difícil tener a raya la maleza en todo el territorio. Habla con la emoción a flor de piel, contando cómo los vecinos lucharon para que ese monte fuese suyo. «No seu día por aquí todo o colleu o chamado Icona —el antiguo Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza— e loitouse moito para que finalmente fose monte comunal», dice. Cuenta que la denominación del enorme castañal como O Rego da Moura ya dice mucho sobre su antigüedad y carácter legendario. Y que, además, se trata de un espacio de alto valor paisajístico. Cree que es un factor más que constata que el segundo tramo de la A-57, los cinco kilómetros que van desde Marcón a Xeve pasando por Bora, no deberían hacerse por donde está previsto. Es más, cree que habría que replantear la propia necesidad de esta carretera y la conveniencia o no de hacerla. Pero eso, como dice Suso, «xa non é cousa nosa, por moito que nos doa».

A menos de cinco minutos andando de O Rego da Moura, por un camino de pies que de momento le gana la batalla a la maleza, está otro elemento patrimonial que, aunque no se prevé que sea pasto del aglomerado de la carretera, sí quedará afectado por ella, al estar previsto que el trazado no pase lejos. Se trata de las Mámoas da Barburiña, en el monte del mismo nombre. Los vecinos las tienen localizadas.

Una de ellas se ve perfectamente, aunque está ya incompleta. El otro túmulo prehistórico está bajo tierra porque la maleza ha ido haciendo lo suyo, pero los lugareños sabrían como toparla. «A estrada vailles pasar tamén moi cerca, polo menos tal e como está marcada agora mesmo», señalan. De hecho, indican que aunque ahora mismo ya no está, quizás porque quedó enterrada, en su día apareció una especie de marca geodésica cerca de las mámoas, que ellos presuponen que colocó algún técnico para tenerlas localizadas a cuenta de la A-57.

¿Realmente es para tanto la afectación al patrimonio de la A-57 o la vinculación emocional de los vecinos a esta zona les lleva a pintar el panorama tan negro? Lo cierto es que el propio informe de impacto ambiental del segundo tramo de la A-57, publicado recientemente, es bastante aclaratorio al respecto. En él, de forma literal, se indica: ««Cabe destacar los elementos de las mámoas de Monte Barburiña y el topónimo A Rega Moura por ser afectadas de manera severa por el proyecto. Ambas alternativas circulan entre los túmulos, en la zona A Rega Moura, que presenta vegetación densa y alto potencial arqueológico». Por tanto, en lo único en lo que difiere la versión vecinal de lo que dice el informe es en el nombre; oficialmente, se refieren a él como A Rega Moura. Para los vecinos siempre fue O Rego da Moura.

¿Hasta cuándo durará la incertidumbre para los vecinos afectados por la A-57? Una pregunta con respuesta muy compleja

Es la pregunta del millón. La que se hacen los vecinos de Bora, Xeve (de las dos parroquias pontevedresas con ese nombre) y también los de Barro: ¿Cuándo tendrán certezas sobre lo que va a pasar con la carretera de circunvalación a Pontevedra, con la A-57, que lleva ocho años en obras y todavía no está listo ni su primer tramo? Es muy complejo contestar a esa pregunta.

Lo que está claro (o debería) es que se finalizará el primer tramo, el de Vilaboa a Marcón, cuya fase de ejecución está ya avanzada. Pero para el segundo, el de Marcón a Xeve, no hay plazos comprometidos y también se depende de que Fomento habilite presupuesto. ¿Se podría licitar pronto la obra? Sería aventurarse mucho. De momento, todo está verde: pese a que los vecinos llevan veinte años lidiando con el proyecto de la carretera, todavía no hay exposiciones y el informe de impacto ambiental fue publicado recientemente.

¿Y los que están pendientes de lo que pase con el tramo final de la carretera, es decir, los de Santa María de Xeve o Barro? Esos también tendrán que esperar para saber qué ocurre con la A-57. En su día se presentaron cientos o incluso miles de alegaciones, que no recibieron contestación, tal y como explicaba estos días Xosé Manuel Fernández Abraldes, el regidor de Barro. El tramo sí cuenta con informe de impacto ambiental. Pero no hay plazos comprometidos para llevarlo a cabo. Lo único que se sabe al respecto es lo que dio a entender en una visita de representantes del Gobierno al primer tramo de la A-57, a finales del año pasado. Ahí, se indicó que, con suerte, la tercera fase se podría licitar el año que viene.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2023/07/12/rego-da-moura-castanal-xeve-legendario-a-57-preve-atravesar-durara-incognita-vecinos-barro-pontevedra-preocupados-trazado-facil-saberlo/0003_202307P12C3991.htm