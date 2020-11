Qué se puede hacer y qué no a partir del sábado en Galicia: todas las nuevas restricciones

La Xunta publica la orden donde detalla todas las medidas para frenar el coronavirus en las ciudades y territorios más afectados de la comunidad



¿Puedo ir al centro comercial? ¿Hacer deporte con un amigo? ¿Dar un paseo entre las 23.00 y las 6.00? Son muchas las cuestiones que se hacen estos días los gallegos. Tras el anuncio de las nuevas restricciones de movilidad, el 60 % de la población deberá cumplir una serie de nuevas premisas con el objetivo de reducir al mínimo la propagación del virus.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desgranó ayer los principales asuntos de estas medidas, que fueron publicadas por el Diario Oficial de Galicia al filo de la medianoche. Sesenta concellos deberán cumplir estas normas. Detallamos todos los supuestos y puntos que aparecen en la circular de la Xunta.

¿Cuándo entra en vigor?

Pese a que Feijóo aseguró que la puesta en marcha de estas medidas estaba prevista para mañana, viernes 6 de noviembre, a las 15.00 horas, finalmente se retrasará unas horas. Será en la medianoche del viernes al sábado cuando entren en vigor.

¿Cuándo finalizarán?

El DOG recoge que la fecha hasta la que se mantendrán estas restricciones será el 4 de diciembre. A las 15.00 horas de ese día se levantarán las medidas, salvo que la situación lo desaconseje.

¿Qué territorios tendrán restringidos sus movimientos?

Como se anunció ayer, las siete grandes ciudades gallegas y sus áreas de influencia se verán afectadas por esta limitación. En estas zonas se establecerá un cierre perimetral y contarán como un único territorio, pudiendo sus habitantes desplazarse entre sus municipios sin causa justificada. Además, también se añaden una serie de concellos donde la incidencia es muy alta. La lista completa es la siguiente:

Vigo y su área : Vigo, Mos, Nigrán, Redondela, O Porriño y Gondomar.

: Vigo, Mos, Nigrán, Redondela, O Porriño y Gondomar. Pontevedra y su área : Pontevedra, Marín, Vilaboa, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Poio.

: Pontevedra, Marín, Vilaboa, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Poio. A Coruña y su área : A Coruña, Culleredo, Arteixo, Oleiros y Cambre.

: A Coruña, Culleredo, Arteixo, Oleiros y Cambre. Ferrol y su área : Ferrol, Ares, Neda, Narón, Fene y Mugardos.

: Ferrol, Ares, Neda, Narón, Fene y Mugardos. Ourense y su área : Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Toén.

: Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas y Toén. Santiago de Compostela y su área : Santiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra.

: Santiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra. Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y Cambado s formando un conjunto.

s formando un conjunto. Lalín, Silleda y A Estrada formando un conjunto.

formando un conjunto. Lugo .

. Viveiro .

. Burela .

. Monforte de Lemos .

. Vimianzo .

. Xinzo de Limia .

. Cangas .

. Ponteareas .

. Tui .

. O Grove.

O Carballiño.

Verín.

¿Se han levantado las restricciones en algún concello?

Tal y como destaca el DOG, los concellos de O Irixo y Boborás, que tenían restricciones de movilidad conjunta con O Carballiño, y Oimbra y Vilardevós, en la misma situación con Verín, dejan de figurar en la lista. De este modo, se anula su cierre perimetral y se levanta la prohibición de estar con no convivientes. Ocurre lo mismo en otros municipios de la provincia de Ourense: O Barco de Valdeorras, Beariz, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea.

¿Cuáles son las excepciones para poder desplazarse?

Los gallegos que se encuentren en concellos con restricciones de movilidad podrán abandonarlos con justificación para realizar alguna de las siguientes acciones:

Asistir a centros sanitarios.

Cumplir las obligaciones laborales.

Asistir a centros universitarios, docentes y educativos . Incluye las escuelas de educación infantil.

. Incluye las escuelas de educación infantil. Retorno al lugar de residencia habitual .

. Asistencia, cuidado y acompañamiento de personas mayores, menores, dependientes o vulnerables.

Acudir a entidades financieras y de seguros , además de estaciones de servicio de concellos limítrofes.

, además de de concellos limítrofes. Actuaciones urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovación de permisos y documentación oficial , además de trámites administrativos inaplazables.

, además de trámites administrativos inaplazables. Realización de exámenes o pruebas oficiale s inaplazables.

s inaplazables. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad debidamente acreditada.

¿Qué restricciones se mantienen dentro de los concellos con cierre perimetral?

Las mismas que esta pasada semana. Continúa el toque de queda fijado entre las 23.00 y las 6.00 horas. Además, están prohibidas las reuniones entre no convivientes.

¿Qué nuevas restricciones se añaden?

A partir del sábado deberán permanecer cerrados al público todos los locales de hostelería de los municipios afectados. Solo podrán atender a clientes mediante un sistema de servicio a domicilio o recogida en el local. Además, solo se podrá realizar deporte de manera individual en interiores o colectivo en exteriores, siempre que sea federado.

¿Cuál es el nuevo aforo máximo permitido?

Núñez Feijóo señaló ayer que el aforo de restaurantes y lugares de culto estará limitado en toda Galicia al 50 %. En centros comerciales se limitará a un tercio y en comercios a un 50 %. En las zonas no afectadas por los cierres perimetrales, las terrazas de los locales de hostelería podrán operar al 75 %. En cuanto al transporte público, se limita el aforo al 50 % en asientos y al 25 % de pie.

En las zonas afectadas, además de restringirse las actividades no esenciales, los cines, teatros y auditorios reducirán su aforo a un máximo de 30 personas en interior y 75 en exterior.

¿Puede llegar gente de fuera de Galicia?

El DOG también recoge que las personas que accedan a Galicia desde otros territorios deberán cumplir del mismo modo que los residentes en la comunidad estas medidas. Por lo tanto, no podrán acceder, salvo causa justificada, a los territorios donde se haya establecido un cierre perimetral.

¿Qué se puede hacer en los concellos no afectados?

La Xunta ha decidido aumentar el límite de reuniones de cinco a seis personas no convivientes en los municipios gallegos que no se encuentran afectados por los cierres perimetrales. En ellos, se mantiene el toque de queda, pero la hostelería podrá abrir con un 50 % de aforo en interior y un 75 % en terraza. Tampoco se limita la movilidad, salvo para desplazarse a concellos afectados por los cierres, que no está permitido.

¿Qué establecimientos continuarán abiertos en las zonas afectadas?

El DOG recoge que se restringen las actividades no esenciales, pero también recoge una serie de lugares que continuarán abiertos. Se trata de cines, teatros y auditorios. Además, también mantendrán su actividad los estadios deportivos, los pabellones deportivos, los recintos deportivos, los gimnasios, las piscinas de competición, los museos, las bibliotecas, las salas de conferencias y las salas polivalentes. En todos ellos se aplicarán las restricciones de aforo fijadas.

¿Qué ocurre con el deporte?

En las zonas con cierre perimetral, el deporte colectivo dejará de estar permitido salvo para personas o asociaciones federadas. En el interior de centros deportivos, la actividad deberá ser individual, mientras que en el exterior podrá ser colectiva en el supuesto de que sea una actividad federada. Solo se podrán realizar actividades en grupo si están formadas por personas convivientes entre ellas.

