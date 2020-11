Restricciones más fuertes pese al ligero descenso de nuevos contagios

El área sanitaria tiene 1.097 casos activos y los pacientes covid hospitalizados son ya 77, cinco de ellos graves en la uci

Restricciones más duras durante menos tiempo para salvaguardar los hospitales, que necesitan poder seguir atendiendo otras patologías más allá del covid-19. Es la justificación de la Xunta para la adopción de restricciones más fuertes en Pontevedra y su comarca. Este miércoles fue la segunda jornada consecutiva donde los nuevos contagios en el área sanitaria están por debajo de los cien. En concreto, ayer fueron 55 los infectados. Una cifra que sigue siendo alta y preocupante, pero que está lejos de los 115 del domingo, de los 107 del lunes o de los 75 del martes.

Con esos nuevos contagios, el número de casos activos en Pontevedra y O Salnés se sitúa en 1.097. De ellos, 77 necesitan atención en hospitales. Son 54 ingresados en planta en Montecelo, 3 en el privado Quirónsalud Miguel Domínguez, y 15 en O Salnés, en Vilagarcía. Además hay cinco pacientes graves en la unidad de cuidados intensivos (uci) de Montecelo. Un hospital que todavía mantiene un quirófano cerrado -otros dos ya recuperaron la actividad quirúrgica programada- y que tiene tres plantas para pacientes covid (dos de trauma y una de digestivo, además de la pre-covid).

El resto de infectados, 1.020, tienen síntomas leves o son asintomáticos y tienen que guardar aislamiento domiciliario bajo seguimiento de personal de atención primaria y de medicina preventiva. Las personas que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia en marzo son 2.601, 40 curados más con respecto al martes. El número de pruebas PCR para diagnosticar el covid-19 sigue siendo alto. En las últimas 24 horas se han realizado 856, para un total acumulado de 68.011. Los fallecidos por el virus en hospitales ya suman 33.

Respecto al mapa de alertas, sí hay cambios en relación al martes en cuanto a los concellos que están en el nivel máximo, el 3 o rojo, por la incidencia de casos confirmados acumulados en siete días. Son Pontevedra, Marín, Vilagarcía, O Grove, Ribadumia y Cambados. Poio pasa a nivel 2 o naranja, rango en el que también están Sanxenxo y Vilaboa. En nivel 1 o amarillo constan Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas, Soutomaior, A Lama, Cuntis, Caldas de Reis y Vilanova.

En cuanto a las residencias de mayores, hay un trabajador positivo en Ballesol (Poio), otro en Saraiva Sénior (Pontevedra), uno en Soremay (Pontevedra) y dos en la residencia de Vilaboa. Según Política Social, 23 empleados y 68 usuarios de la Domus Vi de Ribadumia están contagiados, un trabajador en la Divina Pastora de Vilagarcía, y 8 usuarios en la residencia de Cambados.

Medidas duras que acatan los alcaldes, que reclaman más ayudas para los afectados

Las restricciones anunciadas ayer por el presidente de la Xunta fueron valoradas por algunos alcaldes de los municipios afectados. El regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), prefirió no pronunciarse en caliente y tiene previsto comparecer este jueves.

En Poio, Luciano Sobral (BNG) afirmó que son medidas duras, pero que no cogen por sorpresa al gobierno local. «Atopámonos probablemente no momento máis delicado desde que comezou a desescalada e temos que acatar estas medidas, que esperemos que sexan efectivas», dijo el alcalde. Sobre sus vecinos, Sobral les pidió que sigan mostrando su «comportamento exemplar», que no cambió, subrayó, ni en los momentos más duros. Un cumplimiento riguroso que reflejan, apuntó, los datos aportados por la Policía Local. «Agardamos tamén que, ademais destas medidas, a Xunta tamén cumpra co seu compromiso de achegar solucións e vías de axuda para os sectores máis afectados, como é o caso da hostalería», remachó el político.

Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo (PP), valoró el cierre de la hostelería y el mantenimiento del resto de restricciones perimetrales, que se amplían a otros cinco concellos. Indicó que la clausura de la hostelería no se produce por el mal comportamiento de los locales, sino de los usuarios. «Se incumplía la norma de quitarse la mascarilla solo en el momento de consumir, el mantener las distancias o los fumadores. Es un sector que ha hecho lo imposible por seguir en marcha, pero si queremos salvar la campaña de Navidad es absolutamente necesario», expuso. La regidora remachó que siguen aumentando los casos positivos -78 activos, 6 más que el martes, y 166 personas en seguimiento- y hay que extremar las medidas, por lo que hizo un llamamiento para que no se trasladen las reuniones a las viviendas, donde solo se debe estar con los que se convive.

La ampliación de las restricciones desde el viernes afecta también a concellos que tienen menos de 7 casos activos y que se encuentran en nivel de alerta 0 o verde en el mapa de incidencia acumulada. Es el caso de Barro. Su regidor, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), apuntó con cierta ironía y sorpresa que Barro se suma «seica por lindar con Pontevedra». «Según o centro de saúde, seguimos igual que os días anteriores».

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/11/05/restricciones-fuertes-pese-ligero-descenso-nuevos-contagios/0003_202011P5C1991.htm